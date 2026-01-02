Vigo Secreto: El origen del nombre de uno de los barrios más conflictivos conocido como "la ciudad sin ley" Google Maps

Durante los años 80, en los primeros años del post franquismo, Vigo estuvo marcado por la reconversión naval, la Movida y la entrada de la heroína y la cocaína, con el nacimiento de los narcos gallegos y una generación a la que le pegó de lleno.

Los barrios obreros, aquellos que habían protagonizado el crecimiento exponencial de la ciudad, fueron los puntos negros de la crónica de sucesos; también el centro histórico, generando en la urbe una sensación de inseguridad en diferentes lugares a los que se sabía que no se podía o no se debía acceder.

En esta lista, aparecen varios nombres asociados a una etapa de la que todavía hoy nos desperezamos, y muchos de ellos no han sido capaces de despegarse de la crónica negra que protagonizaron.

Uno de ellos es de As Maceiras, un lugar de la parroquia de Teis, más conocido como Vichita o Bichita, dependiendo de la fuente en la que se consulte. Este barrio nació en la ladera del monte de A Guía a mediados del siglo pasado, con casas baratas típicas de los barrios marginales construidas durante la dictadura y que se ganó su nombre por su alto índice de delincuencia.

Ese Bichita o Vichita es una derivación de Wichita, nombre que se asocia a una "ciudad sin ley" gracias al western Wichita: ciudad infernal, de 1955, donde el pistolero Wyatt Earp llega a este pueblo ganadero de Kansas, donde impera "la ley del más fuerte", y en el que termina siendo el encargado de imponer el orden entre el violento caos del lugar.

Cartel de 'Wichita: Ciudad infernal', de 1955.

Esta referencia es la que fue trasladada al barrio por esa ausencia de ley, salvo la del más fuerte, donde imperaba la delincuencia y la droga asociada en aquella época, en un barrio periférico como Teis, también conflictivo durante las últimas décadas del pasado siglo.

Así lo recoge Vera Álvarez Suárez en el noveno libro de Toponimia do Val do Fragoso dedicado al barrio de Teis. Así, ubica As Maceiras "entre a rúa de Enrique Lorenzo e o camiño de Cancelo ata o camiño de Espiñeiro". Además, añade, conocido como Bichita por la pasada conflictividad, "mais a xente do lugar reivindica o seu nome tradicional".

La autora, en este caso, señala las "moitas discrepancias" sobre la grafía, con "b" o con "v", aunque insiste en que el topónimo a recuperar es el de As Maceiras.

A pesar de la distancia con aquella etapa oscura, la hemeroteca de medios locales todavía recoge en los últimos años como un lugar de desarticulación de puntos de venta de drogas, reyertas o, a principios de este 2025, la "tensión vecinal" por lo que siempre han conocido como "narcolavadero", y que en los años 80 era un punto de venta de sustancias.

Los vecinos, según recogía La Voz de Galicia, pedían al Concello que quitase esta construcción para "recuperar la paz", ya que ahora era frecuentado por menores, de entre 10 y 15 años, con actitudes violentas contra los que viven allí.

Pero esta referencia a Wichita no es exclusiva de Vigo; casualmente, en Ourense el barrio de Covadonga también era conocido como Vichita por lo conflictivo, como escribía en 2017 Isaac Pedrouzo, rememorando una etapa de su niñez.