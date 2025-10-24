Vigo Secreto: El nombre de una calle de Vigo con una tilde que aparece y desaparece Treintayseis

Rúa do Salgueiral, Capitán García Hernández y José Antonio son las denominaciones que, a lo largo de la historia, ha tenido una de las principales calles de Vigo, arteria de casi 2 kilómetros que conecta el centro de la ciudad con el Calvario, partiendo desde la Farola, en conexión con la calle del Príncipe, y finalizando en la confluencia con Jenaro de la Fuente, Martínez Garrido y Ramón Nieto.

Hablamos de la calle Urzáiz. O Urzaiz. Un nombre con una tilde que aparece y desaparece según la fuente que se consulte. El resultado, a bote pronto, es que no hay una nomenclatura oficial, al menos acordada, y el uso con una u otra grafía se debe, prácticamente, a la apetencia del que lo escribe.

En el callejero oficial que se puede consultar en la web del Concello de Vigo se puede leer "Urzáiz", al igual que en Google Maps. Con tilde aparece también cuando Renfe se refiere a la Estación de Vigo - Urzáiz y en la mayoría de las placas que lucen a lo largo de la calle.

Sin tilde, Urzaiz, aparece también en otras, las menos, placas colocadas por el Concello en la vía, y así aparece en negocios que toman el nombre de la propia calle. Curiosamente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) recoge en su web y en sus notificaciones oficiales esta versión.

Este signo ortográfico es como el Guadiana, que aparece y desaparece; se puede comprobar en los medios locales, donde el acuerdo parece que no existe ni entre ellos ni entre compañeros, Treintayseis incluido, y en la web de la Real Academia de la Historia, donde aparecen, al mismo tiempo, las dos grafías.

Lo primero que hay que determinar es por qué se llama así esta calle. En 1981, seis años después de la muerte de Franco, desapareció el nombre de José Antonio y se recuperó el que había tenido entre 1906 y 1931, en homenaje al abogado, político y periodista Ángel Urzaiz y Cuesta.

Si atendemos a la razón de llamarse así la calle, por el apellido de este ínclito vecino vigués, que nació en el Puerto de Santa María, pero que se casó con una viguesa, Adela Cadaval, y siempre estuvo muy vinculado a Vigo, la respuesta sería muy sencilla: desaparece la tilde, como en su apellido, y habría que escribirlo así: Urzaiz.

Se trata de un apellido de origen vasco, concretamente de la localidad Ortzaize/Ossès, en la zona de Baja Navarra y Vizcaya. En origen, el apellido era Orzaiz, pero en el siglo XVII aparecieron dos variantes, Urzaiz y Urzay. Si buscamos este apellido, podemos encontrar al ex futbolista, con breve paso por el Celta, Ismael Urzaiz. Navarro, de Tudela, y sin tilde.

Ese Urzaiz es el que aparece en la web del Concello; si bien en el callejero aparece Urzáiz, en el apartado dedicado al patrimonio e historia de la ciudad, se recoge el nombre de Ángel Urzaiz y Cuesta como encabezamiento a su biografía, y así aparece durante todo el texto.

La última fuente a la que acudimos es la Real Academia Española (RAE), generadora de la norma escrita y guía en sus recomendaciones ortográficas. Consultada por este medio, la RAE no ha dudado y ha sido muy explícita a la hora de resolver esta cuestión.

Así, parte de una norma general: los nombres propios, como puede ser un apellido, se acentúan ortográficamente según las reglas de acentuación del español. Por tanto, "el apellido Urzaiz se pronuncia en español con acento prosódico en la última sílaba; se trata de una palabra aguda terminada en la consonante z; por lo tanto, según la norma general, debe escribirse sin tilde".