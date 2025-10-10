Vigo Secreto: Los locales donde puedes disfrutar de música en directo, improvisación, blues y funk

Compartir música de manera improvisada, así se podría definir una jam session. Con origen en los principios del siglo XX en Nueva Orleans y Harlem y abrazadas al jazz, estas sesiones sentaron las bases de la experimentación, la comunicación y el desarrollo de habilidades musicales. De hecho, muchas innovaciones del jazz, desde el bebop hasta el cool jazz, surgieron en esas sesiones espontáneas en clubes como el Minton’s Playhouse de Nueva York.

Al finalizar el concierto "oficial", con el cierre de la sala, se quedaban los músicos tocando por puro placer, con la libertad más absoluta, despegados de partituras y jerarquías y mostrando cada uno su estilo, habilidades y talento según iba saliendo.

Partiendo de aquellas reuniones casuales, las jam sessions se fueron convirtiendo en un ritual, un punto de encuentro para músicos profesionales y aficionados donde forjar vínculos creativos, adaptarse al acompañante, aprender a escuchar y experimentar sin miedo al error.

El desarrollo de este tipo de sesiones también apareció en otros estilos musicales más allá del jazz; blues, funk, flamenco o hip-hop acogieron la improvisación conjunta como una forma de dar rienda suelta a la creatividad.

El Satchmo, templo de jazz en Vigo

En una ciudad como Vigo, las jam sessions encontraron un terreno fértil. En los años 80, con la apertura post franquista, la música fue una de las principales expresiones artísticas de toda una generación que buscaba salir de aquel pasado en blanco y negro.

En aquella época destacó el Satchmo, en la calle Hernán Cortés, un club de jazz que acogió los primeros pasos de Siniestro Total; pero antes de ser uno de los epicentros de la escena musical de La Movida viguesa, era el lugar donde poder disfrutar de estas jams.

Variedad en las jams actuales

Actualmente, son varios los locales que ofrecen estas jam sessions en Vigo, casi todas en la zona de Churruca. Entre ellos está La Casa de Arriba, todo un referente en este tipo de conciertos de los que ya está celebrando su quinta temporada oficial.

Arrancaron el pasado 2 de octubre organizadas por el colectivo Red Duck Blues. Se celebran el primer y tercer jueves de cada mes, haciendo del clásico local el epicentro del talento local. La Jam en Blue se presenta como una de las mejores de la ciudad, con músicos como Frans Banfield, donde blues, soul y funk se dan cita en las manos de diversos músicos de la ciudad.

Además, este año la fiesta no termina cuando los músicos se bajan al escenario, sino que continúa en La Iguana con más música para redondear el jueves. La entrada cuesta 6 euros.

También en Churruca, en el número 2 de la calle que da nombre al barrio, acaba de comenzar la temporada de jam sessions en el Arco da Vella. En este caso, la cuarta temporada de la que se presenta como "la jam más divertida y loca de la ciudad" que arrancó el pasado domingo, 5 de octubre.

Y así será cada domingo hasta julio a las 19:30 horas en una cita con la improvisación con entrada libre y abierta a todo el que quiera medir sus riffs con los músicos habituales.

A pocos metros, encontramos otra oferta de jam sessions en el Ocean Rock Bar. En este caso, se trata de una jam funky, el Soul Train, que se pone en marcha cada viernes a las 22:00 horas con la banda residente Good God.

"Groove, voz y actitud en una noche llena de ritmo, improvisación y baile", claman desde el local, que ofrece también una after jam hasta el cierre de la mano de Peón Kurtz DJ. La de este mismo viernes, anuncian, contará con invitados sorpresa que "harán de esta edición una de las más potentes del año".

La entrada cuesta 5 euros e incluye chupito de Fireball o Tequila reposado.

Otro clásico que también ofrece improvisación sobre el escenario es El Contrabajo, en el barrio de Casablanca. Celebra jams de reggae, aunque no de manera periódica, por lo que hay que estar atento a sus redes sociales para disfrutar de estas One Love con entrada libre.