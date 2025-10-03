Vigo Secreto: la cafetería de Vigo que esconde uno de los micros abiertos más creativos de la ciudad

La cultura es uno de los ejes vertebradores de Vigo, sus gobernantes pueden no apoyarla, que encontrará su hueco para desarrollarse de la manera más innovadora y transgresora posible. Estos espacios se generan en casas, teatros, colegios o, incluso, en la calle, pero hay un lugar donde la libertad creativa emana en su máximo esplendor.

Se trata del Café Uf, situado en el número 19 de la calle Placer. Esta cafetería es una parada obligatoria para los amantes de la cultura en Vigo. Conciertos, monólogos y obras de teatro cobran vida en su pequeño escenario, que acoge cada semana lo más vanguardista de la ciudad.

Una oferta cultural variada que no se entiende sin uno de sus buques insignia, que atrae a artistas de todos los rincones de Galicia: Vérsame. Espazo Aberto. Una vez al mes, músicos, poetas y amantes del teatro prueban sus obras frente a un público que accede gratis a este evento.

Los orígenes

Este micro abierto tiene apenas dos años de vida, pero el germen de Vérsame. Espazo Aberto se cultivó hace más de diez años. Entonces, los antiguos dueños del Café Uf organizaban un evento similar al que acudían artistas de toda la ciudad para compartir con el público momentos de lo más íntimos a través del arte.

"Allí fui, canté un par de canciones y conocí a quien realmente organizaba el micro abierto, que era Pablo Vila", explica Pedro Román, diseñador, profesor y artista vigués, y uno de los organizadores del evento. Entonces, murió uno de los propietarios, Paco, y el local se acabó cerrando y dejando sin espacio para expresarse a decenas de poetas que pasaban cada mes por su pequeña cafetería.

Pero el Café Uf no estaba muerto, "estaba de parranda". Unos antiguos clientes se juntaron y crearon una cooperativa para revivir aquel espacio, que destacaba por un ambiente cultural que no excluía a nadie. Aún así, faltaba alguien que diese el empujón para crear de nuevo el famoso micro abierto del Café Uf.

"Le solté un día a Pablo Vila: ¿por qué no lo reiniciamos? Y hablando también con Susi de la Torre, nos juntamos para reorganizar aquello", recuerda a Treintayseis el también músico. Así, Susi de la Torre, enfermera, que se dedica a la escritura y al guion; Pablo Vila, en palabras de Pedro, "un currante de la música"; y Pedro Román recuperaron el micro abierto bajo el nombre de Vérsame. Espazo aberto.

¿Qué es un micro abierto?

Un micro abierto es un espacio donde cualquiera puede subir de forma gratuita al escenario para compartir una expresión artística. En el caso de Vérsame, a pesar de dar visibilidad a la música o al teatro, la poesía es la gran protagonista de cada noche —es uno de los lugares de referencia para nombres de la altura de María Lado—.

Cabe destacar, además, que el evento cuenta con acceso gratuito, aunque también organizan una taquilla inversa. Los asistentes pueden aportar así lo que puedan para sufragar los gastos de viaje de artistas que vienen específicamente al Café Uf de todas partes de Galicia.

Y es que los artistas que actúan en un micro abierto lo hacen de forma altruista, con el objetivo de probar material o mostrar sus creaciones, que de otra forma no verían la luz. Como recuerda Pedro, disponen de tan sólo 5 minutos y no reciben un euro por las actuaciones.

"Es un punto de encuentro donde la gente va a mostrar sus inquietudes delante de un micro", define Pedro Román, que atiende a Treintayseis preparado para bajar a la manifestación en contra del genocidio e Gaza y en defensa de los activistas del Sumud Global Flotillas detenidos durante la madrugada del jueves en aguas internacionales.

¿Qué hace tan especial a Vérsame?

Cabe destacar también que siempre cuentan con algún artista invitado que ofrece 45 minutos de espectáculo antes del inicio del micro abierto. El tiempo restante de las dos horas de evento se dedican a los artistas que se apuntan ese mismo día para subir al escenario.

El objetivo de Pedro, Pablo y Susi es crear un espacio íntimo y seguro, donde cualquier artista se sienta con la capacidad de "desnudarse" encima del escenario. Pedro destaca, sobre todo, el diálogo que mantienen jóvenes y adultos, personas de todas las edades, que se nutren de sus diferentes puntos de vista.

"La gente más nueva habla mucho de sí misma, porque tiene menos experiencia del mundo exterior. En cambio, quienes llevan más años tienen una poesía que habla más de las cosas que suceden fuera de ellos mismos", afirma el organizador del micro abierto, que añade: "Parece que los jóvenes pueden tener problemas de comunicación por las redes, sin embargo en el escenario se desnudan de una manera sorprendente".

Así, Vérsame. Espazo Aberto se ha convertido en un punto de referencia, especialmente para los amantes de la literatura. Aunque Pedro dice que son "un grano de arena más", se trata de un espacio esencial para la vida cultural en Vigo, donde "sobra dinero para luces y tomar birras, y falta para conciertos o teatro".

El siguiente micro abierto será el próximo 19 de octubre y tendrá como tema principal la masacre que está sufriendo el pueblo palestino a manos de Israel. "Lo fantástico es que participaran 30 personas y lo fantástico es que les diera tiempo en 20 segundos, para luego poder sacar pequeños vídeos en redes sociales a favor de Palestina", resume Pedro.