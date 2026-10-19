Vigo visibiliza la realidad del cáncer de mama con acciones para visibilizarlo: es el segundo con más incidencia

Por medio de mesas informativas en distintos puntos de la ciudad, concretamente, en Rúa do Príncipe y en el Hospital Meixoeiro, la Asociación Española contra el Cáncer ha querido visibilizar esta enfermedad en el marco de su día mundial. Voluntariado y profesionales de la entidad han compartido información sobre prevención, detección precoz, apoyo a pacientes e investigación.

En la mesa informativa de la calle Príncipe han estado presentes, además del voluntariado de la Asociación, Mª Esperanza Fernández, vicepresidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra, y José Carlos Vidal, miembro de la Junta Directiva de la Asociación en Vigo, mostrando su apoyo a esta jornada de sensibilización y concienciación.

Además, la Asociación ha desarrollado una acción participativa en la que se invitaba a la ciudadanía a compartir aquello que "se toma a pecho" sobre cómo se vive el cáncer de mama. Para ello, las personas participantes podían escribir su mensaje en uno de los carteles de la campaña y posar con él para una fotografía.

Estas acciones forman parte de la campaña "Nos lo tomamos a pecho", con la que la Asociación pone el foco en las necesidades que las propias mujeres con cáncer de mama identifican hoy como prioritarias: sentirse cuidadas más allá del tratamiento, participar en las decisiones sobre su proceso con información clara y rigurosa, encontrar espacios acogedores y sentirse escuchadas.

Una atención "más humana"

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación reclama una atención más humana e integral que responda no solo a la enfermedad, sino también al impacto emocional, familiar, social y laboral que acompaña a un diagnóstico de cáncer de mama. Se defiende una atención centrada en la persona, capaz de responder a todas las dimensiones de la vida que pueden verse afectadas por la enfermedad. Una atención más humana e integral significa que una mujer se sienta cuidada más allá del tratamiento; que disponga de información clara para comprender lo que ocurre y participar activamente en las decisiones sobre su proceso; que encuentre espacios accesibles y acogedores para ella y su familia; y que se sienta escuchada por profesionales con los que pueda establecer una relación de confianza.

El cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia en España. Se estima que durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres convivirán con un diagnóstico de esta enfermedad. Aunque la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8 %, gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz, todavía existen importantes necesidades de acompañamiento y apoyo que forman parte de la realidad cotidiana de muchas pacientes.

La campaña "Nos lo tomamos a pecho", puesta en marcha por la Asociación en 2025, marcó un punto de inflexión al dar voz a las pacientes y a su entorno, mostrando la diversidad de experiencias que existen detrás de un mismo diagnóstico. En 2026, la campaña evoluciona para profundizar en esa escucha y poner el foco en aquellas necesidades que las propias mujeres identifican hoy como prioritarias.

22.827 afectadas atendidas en 2025

En 2025, la Asociación Española contra el Cáncer atendió a 22.827 mujeres con cáncer de mama. De ellas, 14.349 recibieron atención psicológica; 9.426, atención social y 8.071, atención sanitaria, pudiendo una mujer recibir más de una ayuda, en función de sus necesidades.

En el caso de Pontevedra, la Asociación atendió a 679 personas entre pacientes y familiares. En lo que va de 2026, ya se ha dado apoyo a 609 personas, de las que 484 son pacientes y 125 familiares.

La atención psicológica continúa siendo uno de los servicios más demandados. A través del acompañamiento psicooncológico, la Asociación ayuda a afrontar el impacto emocional del diagnóstico, los tratamientos, el miedo a la recaída, los cambios en la imagen corporal y la adaptación a la vida cotidiana tras la enfermedad. Durante 2026 se ha prestado apoyo a 380 personas, realizando 1.204 sesiones de atención psicológica.

Asimismo, 243 personas recibieron atención social mediante 491 sesiones, orientadas a facilitar información sobre recursos sociales, laborales y económicos, así como a afrontar las dificultades que pueden surgir durante el proceso de la enfermedad.

En el ámbito sanitario, la Asociación ofreció 17 sesiones de orientación médico-sanitaria a 17 personas, proporcionando información rigurosa y apoyo para comprender mejor la enfermedad y favorecer una toma de decisiones informada.

La prevención y tratamiento del linfedema constituye otra de las áreas clave de actuación. Durante este año, 135 personas participaron en este servicio especializado, que sumó 826 sesiones destinadas a prevenir secuelas, mejorar la movilidad y favorecer la recuperación funcional tras los tratamientos.

La Asociación también facilita alojamiento temporal a través de sus programas de pisos y residencias para pacientes y familiares que necesitan desplazarse fuera de su domicilio para recibir tratamiento. Asimismo, impulsa actividades de ejercicio físico, bienestar y ocio saludable que contribuyen a mejorar la calidad de vida durante y después de la enfermedad.

La Asociación Española contra el Cáncer pone a disposición de familiares y pacientes oncológicos un teléfono de atención gratuito y disponible durante las 24h del día, los 7 días de la semana, para dar respuesta, apoyo y acompañamiento a quien lo necesite. A través del 900 100 036 cualquier persona puede ponerse en contacto y pedir ayuda.

Apoyo a la investigación

La Asociación Española contra el Cáncer tiene en la actualidad más de 32 millones de euros destinados a la investigación del cáncer de mama, distribuidos en 110 proyectos específicos de investigación en desarrollo. A nivel de investigación contra el cáncer en general, la Asociación tiene 157 millones de euros destinados a investigación en cáncer, distribuidos en 792 proyectos a nivel nacional.

En la actualidad, más de 3.000 investigadores forman parte de proyectos financiados por la Asociación, lo que la convierte en la mayor red privada de investigación en cáncer en España. Durante 2025, se adjudicaron más de 40 millones de euros en ayudas y se publicaron 354 nuevos avances científicos gracias a la financiación de la Asociación.

Nuevos diagnósticos

Se estima que en 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos de cáncer de mama. En la actualidad, 516.827 mujeres conviven con un diagnóstico de cáncer de mama. En cuanto a supervivencia, hay un 87,7% de supervivencia neta a cinco años, un dato que refleja el impacto de la investigación, la prevención y el diagnóstico precoz en la evolución de la enfermedad.

La Asociación Española contra el Cáncer trabaja de forma proactiva en la prevención del cáncer de mama a través de acercar información rigurosa y actualizada para ayudar a la sociedad en general y a las mujeres en particular, a conocer mejor la enfermedad, resolver dudas y tomar decisiones informadas sobre su salud. También se centra en comunicar la importancia de promover hábitos de vida saludables, participar en los programas de cribado y detección precoz, ya que es una de las medidas que más ha contribuido a mejorar el diagnóstico de cáncer de mama.