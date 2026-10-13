Más de 135.000 vigueses superan los 50 años: Nace un evento para favorecer la madurez autónoma y su bienestar
Se trata de la primera edición de Silver Expo, de carácter gratuito y que incluirá talleres, ponencias, y mesas redondas
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Más de 135.000 residentes en Vigo superan los 50 años de edad. Es por esto, por lo que el Concello impulsará un evento pensado para esta franja y que llevará por título Silver Expo.
Durante la presentación del foro celebrada esta mañana, el alcalde, Abel Caballero, recordó la atención y la importancia que el Ayuntamiento concede a las personas mayores. Además, añadió que este grupo de edad requiere "una actividad continua y acciones permanentes", por lo que el Ayuntamiento les presta apoyo a través de subvenciones y talleres.
En el acto de presentación, Caballero estuvo acompañado por la concejala de Política Social y Participación Ciudadana, Yolanda Aguiar, y por Raquel Robledo, directora de Silver Expo Vigo. Esta última agradeció al alcalde su apoyo e implicación con las personas mayores a través de las políticas sociales. También anunció que se trata de un "punto de encuentro dinámico, práctico e inspirador para poder vivir la madurez con autonomía, bienestar, salud e inclusión".
Programación
Viernes, 23 de octubre
- Apertura institucional (10:15 horas): con la intervención de la concejala Yolanda Aguiar, representantes de la Diputación de Pontevedra y Raquel Robledo. El acto estará moderado por Chus Torres.
- Mesa de debate (10:30 horas): "Estrategias e intervenciones frente a la soledad no deseada", con la participación de Yolanda Aguiar y representantes de Grandes Amigos.
- Taller práctico (11:15-12:15 horas): "Gimnasia cerebral", impartido por ATEGAL Vigo, con su coordinadora, Macarena Alonso.
- Taller práctico (11:15-11:45 horas): "Ritmo y movimiento", coordinado por el Ayuntamiento de Vigo con Nair.
- Ponencias tecnológicas (11:20-12:10 horas): robótica social en salud y geolocalización sénior.
- Mesa sectorial (12:10-13:00 horas): vivienda con apoyo, con Ana Pardo Fernández.
- Taller experiencial (12:20-13:00 horas): "El sonido, un refugio para el alma", impartido por la terapeuta de sonido Ana González Vázquez.
- Sesión de tarde (16:00-18:00 horas): presentación del libro "No es la edad, son las ganas", a cargo de su autora, Carmen Álvarez Basso.
Sábado, 24 de octubre
- Bienvenida (11:00 horas): a cargo de Raquel Robledo y Carmen Álvarez Basso.
- Ponencia de salud (11:15 horas): "Riesgo cardiovascular en la mitad de la vida", a cargo de la Dra. Elisa Blanco González.
- Taller experiencial (12:00-13:00 horas): "Un viaje a través del sonido hacia el interior, donde el silencio también tiene voz", impartido por Ana González Vázquez.
- Mesa redonda (12:30-13:00 horas): "Aprender a cualquier edad: educación, bienestar e inclusión en la madurez", con Víctor M. González Sánchez, director de la UNED Pontevedra, e Iris Machado de Oliveira, coordinadora del Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Vigo.