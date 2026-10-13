Más de 10.000 personas están a la espera de una operación en el Área Sanitaria de Vigo

El regidor de Vigo, Abel Caballero, mantuvo esta mañana un encuentro con representantes de la Plataforma SOS Sanidade Pública, que trasladaron al alcalde su preocupación ante la situación sanitaria en el área viguesa. Al término del encuentro, lamentó "el imparable aumento de las listas de espera, tanto para una intervención quirúrgica, como para la atención especializada, sin que se doten los medios humanos necesarios para proporcionar la atención que demanda la ciudadanía".

Según los últimos datos puestos encima de la mesa sobre esta cuestión, a 30 de junio de 2026 un total de 88.285 pacientes del área sanitaria de Vigo estaban a la espera de una intervención, de atención especializada o de una prueba diagnóstica. De ellos, 10.780 personas esperaban para una operación, con una demora media de 86 días.

Por otro lado, otras 44.000 estaban pendientes de una consulta, con un tiempo medio de espera de 67 días para recibir atención especializada. "Hemos pasado de 39.000 a 44.000 pacientes en lista de espera", subrayó. Además, 33.642 personas se encontraban a la espera de una prueba diagnóstica.

Estos datos revelan, afirmó el regidor, que la situación "es peor que durante la pandemia" y que la Xunta se limita a culpar de esta situación a la huelga de médicos, eludiendo su responsabilidad como Administración y sometiendo a los profesionales a una "presión insoportable".

Caballero hizo alusión al cierre de los centros de salud Nicolás Peña y López Mora, así como al cese de la actividad pediátrica en los centros de Coia, Pintor Colmeiro, López Mora y Nicolás Peña. Todos estos servicios se han trasladado al centro de salud Olimpia Valencia, que, obviamente, ya está saturado.

El alcalde concluyó calificando la situación sanitaria como la más "calamitosa" de la historia de la ciudad.