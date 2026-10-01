Caballero critica los tiempos de espera en la Sanidad de Vigo: "Es intolerable"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este jueves los últimos datos en relación con los tiempos de espera en la Sanidad Pública, compartidos este miércoles por la Xunta de Galicia. Según estas cifras, 10.780 personas están pendientes de una intervención quirúrgica en el área de Vigo, con un tiempo medio de espera de 86 días.

"Tienes que tener una operación y te dicen que dentro de tres meses", ha lamentado Caballero.

Asimismo, ha denunciado que la situación también afecta a las consultas. Según los datos difundidos por la Xunta, 43.863 personas están pendientes de una consulta en el área sanitaria de Vigo, con una espera media de 67 días. Esto supone un incremento de 4.945 personas con respecto al anterior balance.

Al respecto, el alcalde ha criticado la gestión de la Xunta: "Es intolerable. Esto cada vez va peor. La sanidad en Vigo cada vez va peor", ha afirmado. El alcalde ha rechazado que la situación pueda atribuirse únicamente a las huelgas y ha denunciado la presión que ejerce el organismo autonómico sobre los profesionales sanitarios.