La Asociación contra el Cáncer urge desde Vigo más apoyo a la investigación: 2,3 millones de personas tienen la enfermedad

En el marco del décimo aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer -World Cancer Research Day (WCRD)-, la rúa do Príncipe, en Vigo, acogió el programa "Investigación con impacto: Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida".

El objetivo final fue demostrar cómo los avances científicos financiados hoy en día se traducen en resultados concretos para los pacientes, entre los que se destaca una mayor supervivencia y mejor calidad de vida. En este sentido, la Asociación Española Contra el Cáncer impulsa actualmente la mayor red de investigación en cáncer de España, con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo, distribuidas en 160 centros de investigación de 38 provincias. Cuenta con una red formada por más de 3.000 investigadores e investigadoras que trabajan para trasladar los avances científicos a los pacientes.

Y es que la realidad no es esperanzadora, por lo que toda investigación es poca: En España, 2,3 millones de personas viven con cáncer y cada año una de cada cuatro personas será diagnosticada de algún tumor cuya supervivencia está por debajo del 50%. Además, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Del mismo modo, se prevé que para el año 2027 podrían diagnosticarse en España más de 350.000 nuevos casos de cáncer.

El acto

El acto comenzó con la intervención de Jose Carlos Vidal, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo, quien puso de manifiesto la importancia de la investigación como una de las herramientas más eficaces para avanzar frente al cáncer y la necesidad de seguir movilizando a la sociedad para impulsar nuevos proyectos científicos.

El encuentro tuvo como protagonista a Mónica Martínez, investigadora clínica y líder del Grupo de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, quien compartió con el público su experiencia investigadora, los retos a los que se enfrenta la ciencia oncológica y la importancia de contar con financiación estable para continuar avanzando.

Durante su intervención, la científica explicó las nuevas líneas de investigación en el tratamiento del cáncer basadas en el estudio detallado de las células tumorales, con el objetivo de comprender mejor el comportamiento de cada tumor y desarrollar terapias cada vez más personalizadas y adaptadas a las características concretas de cada paciente.

Actualmente, Martínez lidera tres proyectos de investigación centrados en esta línea de trabajo, que buscan avanzar hacia una medicina de precisión capaz de ofrecer tratamientos más eficaces y mejorar la calidad de vida y la supervivencia de las personas con cáncer.

Conmemoración del décimo Día Mundial para la Investigación en Cáncer en Vigo. PPF

Una conversación con una paciente oncológica

La conversación estuvo conducida por Manuela Sánchez, una paciente oncológica -y así lo desveló durante el acto-, que dialogó con la investigadora sobre el impacto que tiene la investigación en la vida de las personas. Durante el encuentro entregó a la investigadora dos objetos cargados de significado personal: un ejemplar del Código Penal y una fotografía de sus nietos. El Código Penal simboliza el reto y la ilusión que comparte con su hija, que actualmente está finalizando el Grado de Derecho, y representa su deseo de seguir acompañándola en el cumplimiento de sus metas. Por su parte, la fotografía de sus nietos refleja lo que hoy es uno de los mayores motores de su vida.

El momento concluyó con un gesto especialmente simbólico: Mónica Martínez le aseguró que conservaría ambos objetos en su laboratorio para tenerlos siempre presentes y recordar cada día por quién y para quién trabaja.

Décimo aniversario del Día Mundial para la Investigación en Cáncer en Vigo. AECC

Cuatro ayudas a la investigación

La Asociación Española Contra el Cáncer mantiene actualmente cuatro ayudas a investigación en desarrollo en la provincia de Pontevedra, con una inversión total de 607.219,47 euros.

Entre ellas, destaca la concesión en 2025 de la primera ayuda predoctoral AECC en la provincia a la investigadora Uxía Termenón, dotada con 110.660 euros. Su proyecto busca mejorar los tratamientos de inmunoterapia para que sean eficaces en un mayor número de pacientes con cáncer de pulmón, mediante la identificación de marcadores que permitan predecir la respuesta a los tratamientos actuales y la evaluación de nuevas combinaciones de fármacos.

Esta apuesta forma parte de una estrategia nacional que busca alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, impulsando una investigación suficiente, sostenida en el tiempo y capaz de llegar a todos los pacientes con independencia de su lugar de residencia.

Desde la AECC piden que las ayudas de la Administración pública sean mayores y lleguen a todos los territorios. También que sea sostenida en el tiempo y que garantice el relevo generacional: actualmente, la media de edad de los investigadores españoles supera los 50 años por lo que se hace necesario apoyar a las nuevas generaciones

Por último, existe dentro de la asociación un programa denominado Patient Advocacy, que tiene como objetivo incorporar la experiencia de los pacientes para orientar mejor la investigación contra el cáncer. "Escuchar al paciente contribuye a diseñar investigaciones más útiles, tratamientos mejor adaptados y políticas sanitarias más cercanas a la realidad de las personas".

Actualmente, el programa cuenta con 48 pacientes que participan en 6 convocatorias de ayudas distribuidos en 10 provincias españolas.