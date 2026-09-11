Un hospital de Vigo estrena la resonancia magnética móvil más avanzada de la sanidad pública española

El Hospital Meixoeiro estrena una nueva unidad de resonancia magnética móvil, el equipo más avanzado de la sanidad pública de España, que cuenta con una inversión de la Xunta de 1.724.044 euros.

El nuevo equipamiento incluye tecnología puntera con la incorporación de la inteligencia artificial aplicada al posicionamiento y reconstrucción de las imágenes, lo que permite reducir el ruido y agilizar los procesos de diagnóstico, especialmente en pacientes con dolor, temblor o dificultades para colaborar.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, visitó este viernes las instalaciones acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el director general de Integración e Innovación Asistencial, Alfredo Silva; el gerente del área sanitaria, Javier Puente, y la gerente de Galaria, Rocío Mosquera.

Allí, Caamaño destacó que la unidad incorpora importantes mejoras en accesibilidad y confort. Entre ellas destaca una apertura de 70 centímetros, frente a los 60 de los modelos convencionales, y una menor longitud del tubo, lo que hace que la exploración sea más cómoda.

La unidad de alto campo cuenta también con un potente imán, de entre 1,5 y 3 teslas, que permite generar imágenes con una nitidez muy superior y reducir el ruido de las pruebas. De este modo, estas unidades son capaces de ofrecer unos resultados equivalentes a los que se obtienen en las resonancias fijas de los centros hospitalarios. Otras de las novedades que incorpora la unidad son las mejoras desde el punto de vista ecológico y la reducción de los costes operativos, al disminuir en más de un 30 % la necesidad de helio.

La unidad contará con una plantilla de 3 técnicos especialistas, 3 enfermeros, 2 facultativos especialistas en radiodiagnóstico y 1 auxiliar administrativo. Su formación comenzará este mismo mes de septiembre y tendrá una duración de dos semanas: una de carácter teórico -sobre el uso de todos los programas y equipamiento- y otra con pacientes, para comprobar que la calidad de los resultados y el confort de las pruebas sean óptimos.