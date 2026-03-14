En licitación el suministro de reactivos para el laboratorio de histocompatibilidad del Área Sanitaria de Vigo

El Portal de Contratos de Galicia ha hecho pública la licitación, por un importe de 284.846,10 euros, del suministro sucesivo de reactivos necesarios para el laboratorio de histocompatibilidad del servicio de análisis clínicos del área sanitaria de Vigo. El Sergas precisa que la contratación incluye también la cesión del equipamiento necesario y su mantenimiento.

Explican que los reactivos que empleará el laboratorio del Hospital Meixoeiro son usados principalmente en la búsqueda de la mayor compatibilidad de donante y receptor para evitar un rechazo del injerto en el caso de trasplante de órgano sólido o de médula ósea.

Además, actualmente el área de histocompatibilidad ha ampliado sus prestaciones para dar cabida, entre otros, a estudios de la asociación de moléculas de HLA (antígenos leucocitarios humanos) con la susceptibilidad a desarrollar ciertas patologías con base inmunológica o autoinmune (celiaquía, espondolitis anquilosante, narcolepsia, artritis reumatoide, diabetes, retinopatía de Birdshot o enfermedad de Behcet).

Por otro lado, y tal y como precisan desde Europa Press, se destinan también a la asociación con reacciones adversas a determinados medicamentos o a estudios de infertilidad y abortos recurrentes.

El contrato tiene una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de una modificación del 20% del contrato y la ampliación hasta tres años más de prórroga. En este caso, el valor estimado asciende a 635.607 euros. Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 10 de abril para presentar sus ofertas.