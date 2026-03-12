El área sanitaria de Vigo desarrolla un programa pionero para los cribados de cáncer anal

El Área Sanitaria de Vigo se erige como referente en Galicia y España en el cribado de cáncer anal por medio de un programa pionero y estandarizado. Fue uno de los ejes centrales de la octava jornada formativa sobre el Virus del Papiloma Humano que estuvo organizada por el Grupo de Estudio del Cáncer Anal y Orofaringeo y que se celebró en el Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro.

Esta formación aborda el desarrollo del Virus del Papiloma a nivel genital, anal y orofaríngeo, así como otras cuestiones prácticas y sobre la prevención y tratamiento de las displasias asociadas, entre ellas, el cáncer anal y el de cérvix.

En 2012 inició su andadura el Gabinete de Anoscopias de Alta Resolución, dependiente del servicio de Cirugía General y Digestiva y de la mano de la Unidad de VIH y otras especialidades. El objetivo fue estudiar y tratar lesiones precursoras de cáncer anal en grupos de riesgo.

1.600 pacientes

En la actualidad, unos 1.600 pacientes están incluidos en un programa, por medio del que se realizan unas 500 anoscopias de alta resolución y 400 citologías anales por año. Gracias a esta estrategia se reduce de manera "muy significativa" la posibilidad de desarrollar un cáncer anal invasivo.

En este momento, el programa de cribado está consolidado como actividad clínica en la cartera de prestaciones sanitarias del complejo vigués. En este sentido, se considera desde GECAO que, el cribado del cáncer anal en grupos de riesgo debería estar presente en la cartera de servicios sanitarios de todo el estado, al igual que ocurre con el cribado de cáncer de cérvix, pues ambos comparten agente causal, el Virus del Papiloma Humano de Alto Riesgo.



El programa está dirigido, principalmente, a personas que conviven con VIH, hombres que tienen sexo con hombres, y mujeres con displasia genitourinaria de alto grado. También a pacientes inmunodeprimidos.

Se aconseja, como prevención en este sentido, cribados y vacunación. Desde 2024 se vacunan en Galicia a todos los menores de 12 años, y también a pacientes con VIH y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres menores de 46.