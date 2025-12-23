Gala de la Fundación Diego González Rivas en Vigo.

Gala de la Fundación Diego González Rivas en Vigo. Xunta de Galicia

Salud

El doctor Diego González Rivas anuncia en Vigo que realizará intervenciones en España junto a Ruber

Publicada
Actualizada

El doctor gallego Diego González Rivas, "referente mundial" en el ámbito de la cirugía torácica mínimamente invasiva e impulsor de una medicina "más humana" -en palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño- anunció en Vigo que su fundación comenzará a realizar intervenciones quirúrgicas este 2026 gracias a un acuerdo de colaboración con Ruber Internacional.

El propio González Rivas lo anunció en una cena benéfica llevada a cabo en el Pazo Los Escudos de Vigo, reivindicando que se tratará de "un hito" en la trayectoria de la fundación, tal y como recogió Europa Press.

Este evento sirvió para poner en valor el trabajo realizado en 2025 por la Fundación, que desarrolló "una intensa actividad internacional combinando cirugía, formación y transferencia de conocimiento" con intervenciones a más de 20 pacientes en Sierra Leona, Angola, Tíbet, Rusia, Colombia, Aruba, Panamá, Somalia y España.

Precisamente, en Sierra Leona, el equipo operó a seis pacientes mediante la unidad quirúrgica móvil diseñada para llevar estándares avanzados de seguridad a entornos sin acceso a cirugía especializada.

"Un orgullo para Galicia"

Según la Fundación, este acuerdo con Ruber "permitirá reforzar la capacidad asistencial y el impacto formativo de la Fundación también en España, manteniendo su vocación internacional y su compromiso con los pacientes sin acceso a cirugía segura".

A la gala acudieron, entre muchos otros, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien puso en valor el carácter "humanista y solidario" de este cirujano gallego.

Caamaño recordó que el doctor está desarrollando un proyecto internacional mediante su unidad móvil que permite realizar operaciones complejas en zonas y países donde no existen las infraestructuras médicas necesarias. Por ello, destacó que es "un orgullo para Galicia" contar con González Rivas.