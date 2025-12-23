El doctor Diego González Rivas anuncia en Vigo que realizará intervenciones en España junto a Ruber

El doctor gallego Diego González Rivas, "referente mundial" en el ámbito de la cirugía torácica mínimamente invasiva e impulsor de una medicina "más humana" -en palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño- anunció en Vigo que su fundación comenzará a realizar intervenciones quirúrgicas este 2026 gracias a un acuerdo de colaboración con Ruber Internacional.

El propio González Rivas lo anunció en una cena benéfica llevada a cabo en el Pazo Los Escudos de Vigo, reivindicando que se tratará de "un hito" en la trayectoria de la fundación, tal y como recogió Europa Press.

Este evento sirvió para poner en valor el trabajo realizado en 2025 por la Fundación, que desarrolló "una intensa actividad internacional combinando cirugía, formación y transferencia de conocimiento" con intervenciones a más de 20 pacientes en Sierra Leona, Angola, Tíbet, Rusia, Colombia, Aruba, Panamá, Somalia y España.

Precisamente, en Sierra Leona, el equipo operó a seis pacientes mediante la unidad quirúrgica móvil diseñada para llevar estándares avanzados de seguridad a entornos sin acceso a cirugía especializada.

"Un orgullo para Galicia"

Según la Fundación, este acuerdo con Ruber "permitirá reforzar la capacidad asistencial y el impacto formativo de la Fundación también en España, manteniendo su vocación internacional y su compromiso con los pacientes sin acceso a cirugía segura".

A la gala acudieron, entre muchos otros, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien puso en valor el carácter "humanista y solidario" de este cirujano gallego.

Caamaño recordó que el doctor está desarrollando un proyecto internacional mediante su unidad móvil que permite realizar operaciones complejas en zonas y países donde no existen las infraestructuras médicas necesarias. Por ello, destacó que es "un orgullo para Galicia" contar con González Rivas.