"El VIH es serio, pero cronificable": La reivindicación del Comité Antisida de Ourense

"El VIH es una infección seria que es necesario prevenir, pero cronificable", dicen desde el Comité Cidadán Antisida de Ourense, entidad con tres décadas de historia, en el marco del Día Mundial del Sida, celebrado este lunes.

Por otro lado, desde la entidad han insistido en el hecho de que los tratamientos consiguieran terminar con la consideración de "mortal" para esta dolencia, reduciendo la carga viral hasta ser indetectable: "Esto significa que también es intransmisible", insistieron.

Ante la "mínima sospecha" de establecer contacto con el virus, la organización local llama a realizarse análisis, que puede ser la prueba rápida de detección de anticuerpos tomada de un pinchazo en el dedo o de saliva, que, en Ourense, se puede realizar en el local del Comité Antisida (rúa Coenga) y en el de Apoyo Positivo (Habana, 43). Allí se puede realizar de forma rápida, discreta y gratuita.

Por otro lado y coincidiendo con esta conmemoración, el Comité reivindica recursos y servicios comunitarios de apoyo suficiente; políticas de reducción de riesgo y daño en el uso de las drogas; acabar con la criminalización de las toxicomanías, y crear puertas de salida y solución adecuadas para acabar con los círculos viciosos de la exclusión y de la marginalidad.

El color de la lucha contra el sida

Con motivo de esta efeméride, este lunes, las luces que alumbran el Puente Romano, la fuente de Concepción Arenal y la Subdelegación del Gobierno serán rojas, el color de la lucha contra el sida. Asimismo, en el campus habrá un panel en el que el alumnado podrá anotar casos y situaciones de estigma que hayan sufrido o presenciado y las redes del Comité difundirán contenido divulgativo.

Además, el sábado 5 de diciembre, en colaboración con Apoyo Positivo, habrá una acción de reparto de información, lazos rojos y preservativos en locales de ocio de gente joven del casco histórico, tal y como ha informado Europa Press.