El Álvaro Cunqueiro de Vigo, uno de los cinco hospitales de España que trata la hipertensión pulmonar

Francisco, uno de los pacientes del Hospital Álvaro Cunqueiro, con el equipo que le trata. Sergas - Vigo

El Hospital Álvaro Cunqueiro y, por extensión, el Área Sanitaria de Vigo, se ha convertido en uno de los cinco centros hospitalarios de toda España que trata la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica dentro de un programa de Angioplastia. Se trata, según fuentes del Sergas, de una enfermedad de las denominadas "raras" que, además, reviste gravedad.

De esta manera, el hospital vigués es ya un centro de referencia en Galicia y en el noroeste peninsular en este sentido. Es la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Hipertensión Pulmonar, junto a la Unidad de Hemodinámica del servicio de cardiología, el que trata esta dolencia mediante la técnica de Angioplastia con balón de las arterias pulmonares.

Un total de 12 pacientes se han sometido a este tratamiento, que consiste en la introducción, a través de un catéter, de un balón para romper y eliminar trombos de las arterias. No obstante, esta técnica, compleja y que requiere de cuatro a seis procedimientos por paciente, no está indicada para todas las personas.

Los coordinadores de la Unidad, la neumóloga María Castro y el cardiólogo David Dobarro, aseguraron que "hoxe en día somos o único hospital do noroeste peninsular acreditado para a realización deste tratamento, cuns resultados moi satisfactorios. A anxioplastia é unha alternativa para pacientes que non se poden someter a cirurxía; reduce o risco de mortalidade e os pacientes ven mellorada a súa sintomatoloxía e calidade de vida". Además, puntualizaron que la introducción de esta técnica evita que los pacientes se tengan que desplazar al Hospital 12 de octubre de Madrid.

Francisco Rodríguez es uno de los pacientes a los que este mismo año se le practicó esta técnica. Tiene 51 años y vive en A Gudiña, Ourense. Tras visitar el Hospital Álvaro Cunqueiro para agradecer a los facultativos el trato, explicó que, gracias a esta técnica, puede llevar una vida normal.