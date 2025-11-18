La administración de antibióticos vía oral reduce la estancia en los hospitales, según el área de Vigo

Bajo el lema "A vía máis fácil: Oral", los sanitarios del área de Vigo se han sumado a una campaña que pretende poner el foco sobre un uso más adecuado de los antibióticos. Más concretamente, se pretende concienciar sobre la importancia de priorizar la vía oral por encima de la intravenosa.

Los antibióticos constituyen uno de los grupos de medicamentos más utilizados en las distintas especialidades médicas, no obstante, su uso no es siempre el adecuado si se tienen en cuenta cuestiones como las dosis, las vías de administración o duración del tratamiento en cuestión.

Los profesionales advierten de que esta utilización inadecuada no solo repercute en la evolución clínica de los pacientes, sino que también tiene consecuencias a nivel epidemiológico. En este sentido, es determinante en el aumento de la resistencia a los antimicrobianos.

La coordinadora del Comité de Infecciones y Política Antimicrobiana, la doctora María Teresa Pérez, explicó que "diversos estudos científicos recentes teñen demostrado que na maioría das infeccións, o tratamento por vía oral ofrece resultados clínicos equivalentes ao tratamento intravenoso, ao tempo que reduce a duración da estancia hospitalaria, diminúe as complicacións asociadas ao uso de vías e contribúe a reducir a pegada de carbono".

Por otro lado, el equipo del Programa de Optimización del Uso de los Antibióticos inició en 2024 una serie de reuniones para identificar áreas de mejora en el uso de los antibióticos, destacando la importancia de priorizar la vía oral siempre que sea posible.

Así, según las mismas fuentes, se ha constatado que esta vía de administración reduce a la mitad la estancia hospitalaria de los pacientes. Más concretamente, en base a un estudio realizado por el Hospital Álvaro Cunqueiro esta estancia se redujo de 36 a 18 días.