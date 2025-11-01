El 20% de los adultos del área sanitaria de Vigo declara ser fumador

Uno de cada cinco adultos del área sanitaria de Vigo se declara fumador, según los últimos datos del Observatorio Gallego de Salud Pública. Con motivo del Día Gallego sin Tabaco, profesionales de la Red Gallega de Promoción de la Salud (Regaps) instalaron una mesa informativa en el Hospital Álvaro Cunqueiro para concienciar sobre los riesgos del tabaquismo y dar a conocer los recursos disponibles para dejar de fumar.

Bajo el lema "Nuevos consumos, misma elección: elige salud", la jornada buscó alertar sobre las nuevas formas de consumo de nicotina, como los cigarrillos electrónicos o el tabaco de liar, y promover hábitos de vida libres de humo.

Durante toda la mañana se ofreció información a pacientes y profesionales, además de material divulgativo y orientación sobre los programas de deshabituación tabáquica que se desarrollan en los centros de salud del área viguesa.

El 15% de los gallegos fuma a diario, según el Sistema de Información de Consumo de Riesgo (SICRI), que sitúa la prevalencia máxima entre los 25 y 44 años, con una edad media de inicio de 19. Además, siete de cada diez fumadores manifiestan su deseo de dejarlo.

En el Hospital Álvaro Cunqueiro existen consultas específicas de tabaquismo en los servicios de Neumología, Rehabilitación Cardíaca y Medicina Preventiva, dirigidas tanto a pacientes como a personal sanitario. Solo en el último año, Atención Primaria desarrolló más de 1.500 actividades dentro del Programa del Tabaco para apoyar a las personas que buscan abandonar el consumo.

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo evitable de mortalidad en Galicia. En el área de Vigo, el 23,6% de la población está expuesta al humo ambiental del tabaco, lo que refuerza la necesidad de mantener la concienciación y el apoyo sanitario continuado.