El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra incorpora una nueva tecnología para mejorar la movilidad en pacientes neurológicos

El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez ha incorporado a su Unidad de Neurorrehabilitación una nueva tecnología de estimulación eléctrica funcional que permite mejorar la recuperación de la movilidad de la mano y el brazo en pacientes con patologías neurológicas. Esta herramienta también puede aplicarse a nivel de pierna para favorecer una marcha más estable y coordinada.

“Este dispositivo funciona con un sistema de electrodos que estimula de forma selectiva los músculos que han perdido fuerza o control tras una lesión neurológica”, explica Berta Burgos, neurofisioterapeuta del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

Por su parte, Sonia Gil, terapeuta ocupacional de la Unidad de Neurorrehabilitación, añade que “está indicado para pacientes que han sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico o cualquier enfermedad que ocasione que el sistema nervioso no funcione correctamente y, como consecuencia, el paciente pierda fuerza o funcionalidad en una mano o una pierna”.

Reaprender el movimiento

El sistema aplica impulsos eléctricos controlados que activan los nervios motores, generando contracciones musculares coordinadas y ayudando a reproducir movimientos naturales como abrir la mano, coger objetos o mantener la estabilidad del brazo durante una tarea. Gracias a esta estimulación, el cuerpo “reaprende” a moverse y se potencia la plasticidad cerebral, un elemento clave en los procesos de recuperación neurológica.

“Con este tratamiento, los pacientes recuperan actividades de la vida diaria como abrir una botella o sujetar un vaso y llevarlo hasta la boca”, señala la terapeuta ocupacional.

Además, Gil destaca que “en los pacientes con afectación neurológica, este tipo de estimulación complementa el trabajo manual que realizamos a diario, permite intensificar el tratamiento rehabilitador y alcanzar resultados que serían difíciles de lograr solo con terapia convencional”.

Indicada para el tratamiento de ictus, lesiones medulares, esclerosis múltiple o traumatismos craneoencefálicos, esta tecnología cuenta con aval científico internacional que demuestra mejoras significativas en la fuerza, la coordinación y la funcionalidad de las extremidades.

Con su incorporación, el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez refuerza su compromiso con la innovación clínica y con ofrecer a sus pacientes tratamientos de vanguardia en neurorrehabilitación, orientados a recuperar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con daño neurológico.