Azul Forti, psiquiatra gallega: “La naturaleza no nos programa para perder a nuestros hijos”

Hoy miércoles, 15 de octubre, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Quien atraviesa la pérdida de un bebé en el proceso de gestación o tras el nacimiento transita un duelo que, según los profesionales, está todavía "muy silenciado a nivel social", por ello, se le conoce como "el invisible".

La psiquiatra Azul Forti canaliza, junto a otra voluntaria, las dinámicas de los grupos de apoyo mutuo que se reúnen dentro de "Bolboretas no ceo", entidad gallega de apoyo a las familias que han perdido a sus hijos durante el proceso de gestación, parto o al poco tiempo del nacimiento. "Están abiertos a las parejas. Aunque suelen acudir más mujeres, también hay padres", explica Azul Forti. "Son personas que atraviesan una situación similar y que pueden hablar de su pérdida en un contexto respetuoso y de comprensión", anota.

El objetivo pasa porque estas personas puedan transitar el duelo y se atenúe el riesgo de que el mismo se cronifique y se vuelva patológico, algo que ya motivaría la necesidad de la intervención de un profesional de la salud mental. "Las parejas que sufren este duelo se encuentran en un momento muy doloroso de pérdida de un ser querido, un hijo. La naturaleza no nos programa para perder a nuestros hijos", remarca Forti. "Luego hay mucho sentimiento de culpa, sobre todo, en la madre. Muchas sienten que si se cuidan y hacen lo que se les pauta no va a pasar nada. Y es importante cuidarse en el embarazo, pero hay otras cuestiones biológicas que se escapan a nuestro control. En muchos casos concretos se desconoce cuál es la causa de la pérdida gestacional", anota.

Todos los duelos son importantes

A la hora de hablar de duelo perinatal, la psiquiatra no hace distinción entre periodos -gestación o neonato- ni entre tiempos. "Se ha visto que la duración de la gestación no es un factor que proyecte cuán largo o complicado va a ser un duelo. La relación de apego entre los padres y el bebé ya se desarrolla antes del nacimiento. Si hay una relación, si fallece un bebé, va a haber un duelo. No es correcto lo que comúnmente se dice de 'bueno, mujer, mejor ahora que más adelante' cuando se pierde un bebé", anota.

Sí que es verdad, precisa la psiquiatra, que el duelo en este sentido está más aceptado socialmente cuando el bebé llega a nacer porque adquiere una identidad, pero, si el bebé "muere en la barriga" hay gente "más evitativa". "No se trata de establecer qué es más doloroso, cada uno sabe lo que sufre, pero, para evitar los prejuicios en las pérdidas tempranas en el embarazo se insiste en que la intensidad del duelo no está relacionada con la duración del embarazo", incide la psiquiatra.

Elaborar el duelo ayuda a "sobrellevarlo mejor" y esto pasa por hablar de ello, por esto mismo es necesario que el duelo perinatal deje de ser silenciado y, sobre todo, estigmatizado. "Hay familias que deciden llevarlo en la más absoluta intimidad y esto es respetable", indica Azul. "Pero, a nivel global, es mejor hablar de ello para evitar la cronificación y que quien lo esté padeciendo sepa que es algo más común de lo esperado", añade.

"Rechazo" a hablar del duelo perinatal en la sociedad

Tal y como indica la profesional, algunos de los participantes y parejas en los grupos de apoyo de Bolboretas han confesado que, en los momentos en los que han intentado hablar de la pérdida que estaban padeciendo, terminaron sintiendo cierto rechazo a tocar el tema por parte del entorno. Esto hace que sean muchos los padres que terminan por no compartir este tema.

"Muchas veces se les dice eso de 'bueno, sois jóvenes, pronto os ponéis de nuevo y tenéis otro bebé'. Eso no está bien", cuenta Azul.

¿Cómo acompañar a la pareja de manera respetuosa?

Se debe ser muy respetuoso con el dolor y no minimizarlo, es decir, validarlo. Hay que evitar los consejos y limitarse a un acompañamiento, a una escucha activa y a un abrazo. Del mismo modo, se debe preguntar si es el momento o apetece hablar del duelo, que no siempre aparece al mismo ritmo o de manera tan visible. Taparlo, no obstante, solo retrasará un poco más su aparición. Y es que, como insiste la psiquiatra, de una pérdida siempre se va a derivar este proceso psicológico.

En definitiva, se debe tener en cuenta que una cuestión es el parámetro médico, y otra, el psicológico. "A nivel biológico podemos hablar de un embrión, pero, a nivel psíquico, ese bebé tiene que ver con cuándo surge ese deseo de ser padre o madre, lo que sin querer ideamos... Hay muchas cuestiones que están en juego, incluso, desde que, insisto, deseamos ser padres y madres. Por eso, cuando el bebé muere, a nivel médico se puede hablar de un embrión o de un feto, pero también muere para los padres todo eso que imaginaron y que no llega a producirse. Debemos ser cuidadosos también a nivel sanitario con lo que decimos. Es importante también para elaborar el duelo", concluye la psiquiatra.