El Sergas incorpora en Vigo una nueva unidad móvil de resonancia magnética de alto campo

El Servicio Galego de Saúde acaba de incorporar una cuarta unidad móvil de resonancia magnética de alto campo. La nueva Unidad de Diagnóstico por Imagen comienza a prestar sus servicios esta misma semana en el Hospital Meixoeiro de Vigo.

La nueva equipación, según ha informado la Xunta en un comunicado, permite realizar todo tipo de estudios de resonancia con el mismo nivel de calidad que los equipos fijos instalados en los centros hospitalarios. El objetivo, informa Europa Press, es evitar el desplazamiento de los pacientes.

La nueva unidad dispone de dos cabinas de vestuario para los pacientes, así como una mayor amplitud del espacio en el que se adquieren las imágenes, que presenta un diámetro de 70 centímetros, ofreciendo un mayor confort a los usuarios.

Su incorporación refuerza una modalidad asistencial única y pionera en el sistema sanitario público español desde 2006. Así, se pone al servicio de la población gallega la última tecnología en resonancia magnética, acercándola a los domicilios de los pacientes y garantizando una atención más ágil, flexible y racional a una demanda dispersa, con una alta calidad asistencial.

La actividad anual supera las 8.300 resonancias por equipo, por lo que la alta demanda de este tipo de pruebas diagnósticas hizo necesaria la incorporación de un cuarto equipo.