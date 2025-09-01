El psiquiatra José Manuel Olivares, nuevo director asistencial del área sanitaria de Vigo

El médico psiquiatra José Manuel Olivares ha sido designado director asistencial del área sanitaria de Vigo, en sustitución de Esther Casal, que ocupaba el cargo desde junio de 2024.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, obtuvo su doctorado en Psiquiatría en la Universidad de Oviedo y completó su especialidad en Vigo y en la Universidad de Cambridge. También ejerció como jefe de servicio de Psiquiatría del Chuvi desde 2014 hasta la actualidad y lideró múltiples proyectos asistenciales y de investigación en el campo de la salud mental.

Además, es profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela, investigador responsable del grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), único grupo gallego de investigación vinculado al Centro de Investigación Biomédica en Red Salud Mental (CIBERSAM).