Un médico en Galicia alerta del riesgo de lesión medular por zambullidas: "Las consecuencias son terribles"

Este verano, Galicia se ha visto sacudida por la trágica muerte de dos jóvenes, uno de 14 años y otro de 16, que se lanzaron desde un muelle y un puente al agua, una práctica tan frecuente como peligrosa.

Aunque en muchos casos las caídas terminan en un susto, en otros derivan en consecuencias devastadoras, como una lesión medular o incluso la muerte. Hablamos con el jefe del servicio de la Unidad de Lesionados Medulares del CHUAC de A Coruña, Antonio Rodríguez Sotillo.

Una lesión de por vida

"Las consecuencias son terribles", sentencia el doctor Rodríguez Sotillo. "Cada vez existen más investigaciones sobre estrategias terapéuticas que buscan minimizar estas secuelas", pero "a la luz de la ciencia de hoy, las consecuencias son irreversibles".

El médico del CHUAC explica que lo más habitual es la fractura de la columna cervical, la cual puede derivar en una tetraplejía, también conocida como cuadriplejía, una condición que afecta la capacidad de mover las cuatro extremidades (brazos y piernas) y el tronco.

"Te tiras de cabeza al agua, pasas entre 6 u 8 meses en el hospital y sales de él en silla de ruedas", lamenta el jefe del servicio de la Unidad de Lesionados Medulares del CHUAC. "Pero es algo muy fácil de prevenir: basta con pensar que lanzarse al agua puede provocar una tetraplegia", añade.

En este sentido, Rodríguez Sotillo recuerda que, para zambullirse con seguridad, el agua debe tener al menos tres metros de profundidad y no debe haber otros bañistas ni tratarse de una zona de obras, donde podrían producirse desprendimientos.

"He visto lesiones medulares provocadas porque un bañista caía encima de otro", señala, antes de insistir en que lanzarse de cabeza requiere técnica depurada. "Hay que saber cómo tirarse, porque puedes romperte el cuello con el simple impacto del agua".

"Hace dos años tuvimos una lesión medular por una zambullida en una piscina hinchable. ¿A quién se le ocurre?" Antonio Rodríguez Sotillo, jefe del servicio de la Unidad de Lesionados Medulares del CHUAC de A Coruña

"Primero los pies y después la cabeza. Hace dos años tuvimos una lesión medular por una zambullida en una piscina hinchable. ¿A quién se le ocurre? Esto provoca una lesión en la médula espinal para siempre", afirma con contundencia.

Otro de los riesgos es lanzarse de cabeza al mar sin saber qué hay en el fondo. "Puede haber un banco de arena o, incluso, basta con el golpe de una ola. He visto muchos casos en mi trayectoria", advierte.

En cuanto al perfil más habitual, Rodríguez Sotillo explica que "casi siempre son jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida". "No he visto ninguna lesión medular por zambullida en mujeres. Sé que este verano hubo un caso en Toledo, pero nunca he tenido pacientes del género femenino".

Para el médico del CHUAC, el mejor consejo es "tener sentido común" y "no tirarse de cabeza al agua". "Si no sabemos la técnica, mejor no hacerlo. Es un riesgo extraordinario con consecuencias terribles. La adrenalina de tirarse al agua puede costarte una silla de ruedas para el resto de tu vida".

Entre 1992 y 1993, la Unidad de Lesionados Medulares registró 12 casos, "pero gracias a las campañas de prevención y al trabajo de los medios de comunicación, el número de casos ha disminuido". Una lesión por zambullida es fácil de evitar: "basta con ser consciente de que un mal salto puede dejarte tetraplégico".