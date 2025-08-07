Alejandro Regueiro, médico gallego, alerta sobre las intoxicaciones alimentarias: "Nunca hay que inducir el vómito"

En verano, aumentan los casos de intoxicaciones alimentarias. Aunque suele tratarse de una afección leve, este problema de salud puede derivar en complicaciones si no se detecta y trata a tiempo.

Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de microorganismos. Además, en esta época es más común comer fuera de casa, lo que incrementa la probabilidad de que los alimentos no se conserven a las temperaturas adecuadas.

Desde el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, el doctor Alejandro Regueiro, especialista en Medicina Interna, alerta sobre los principales síntomas a tener en cuenta y ofrece recomendaciones para disfrutar de los alimentos con seguridad durante el verano.

"Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal son los síntomas más comunes que deberían alertarnos de una posible intoxicación alimentaria", señala el doctor Regueiro. Y añade: "Si bien, en ocasiones también puede aparecer fiebre".

"Si estos síntomas surgen rápidamente tras ingerir un alimento sospechoso, o si la persona presenta signos de deshidratación, confusión, fiebre alta o sangre en las heces, es fundamental acudir de inmediato a Urgencias".

En muchos casos, las intoxicaciones están causadas por bacterias como Salmonella, Escherichia coli o Listeria, además de algunos virus y toxinas.

"Entre los alimentos con mayor riesgo, especialmente en épocas de calor, se incluyen carnes, huevos, lácteos no pasteurizados, mariscos y alimentos preparados que no se guardan ni se almacenan de una forma adecuada", advierte el especialista.

Para prevenir intoxicaciones alimentarias, la higiene y la refrigeración son pilares esenciales para prevenir riesgos.

En este sentido, el doctor Alejandro Regueiro recomienda "lavarse bien las manos y los alimentos, cocinar a temperaturas adecuadas, mantener los alimentos refrigerados y evitar consumir productos en mal estado.

También insiste en elegir lugares con buena higiene, revisando que los alimentos estén cocidos y evitar consumir alimentos que hayan estado expuestos a temperaturas peligrosas por mucho tiempo si se come fuera de casa.

Si aparecen síntomas leves, es importante mantener la hidratación y descansar. "Se deben evitar alimentos grasos, muy condimentados o pescados, así como bebidas alcohólicas o con cafeína", indica el especialista.

"Nunca hay que inducir el vómito ni usar remedios caseros, ni tomar medicamentos sin consultar a un médico, ya que podrían ser peligrosos", alerta.

Desde el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, el doctor Regueiro recuerda también que "si los síntomas empeoran o persisten, hay que acudir a Urgencias", ya que "en estos casos, la atención rápida puede ser crucial para evitar complicaciones".