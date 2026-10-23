De Portas (Pontevedra) a Medellín: el PortAmética lleva a Yerai Cortés a Colombia junto a Andrés Cepeda y Kapo

PortAmérica viajará en abril con su música desde Portas a Medellín. No es la primera vez que el festival gallego cruza el charco: ya lo hizo durante tres ediciones en México y ahora trazará un nuevo puente con Colombia los días 17 y 18 de abril. La cita, organizada por Esmerarte Industrias Creativas, será en el Parque Norte y en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Allí reforzará su vocación de encuentro entre la música, la gastronomía y la comunidad.

La edición colombiana, presentada este pasado miércoles, nace de una alianza de Esmerarte con Comfama y la Alcaldía de Medellín. La iniciativa traslada a la ciudad el modelo que PortAmérica ha construido desde Galicia, con las personas y el territorio como eje de una experiencia que conecta la música en vivo, la cocina y la creación de comunidad. "Sabemos que en la cultura y el ocio florecen las oportunidades para encontrarnos en familia y con amigos, conocer propuestas artísticas y seguir posicionando la región como un escenario capaz de ofrecer experiencias memorables, por eso, desde Comfama celebramos esta alianza. Creemos que PortAmérica Medellín representa una oportunidad para fortalecer los puentes culturales y reiterar que la cocina y la música son lenguajes universales que construyen comunidad", afirmó Paola Mejía Guerra, responsable de Cultura en Comfama.

Cartel

El cartel musical reunirá referentes del rap, el pop, el rock, el flamenco contemporáneo, la cumbia y el reggaetón. Andrés Cepeda y Kapo encabezan la representación colombiana, de la que también forman parte Laura Pérez, Esteman, Linda Habitante y Margarita Siempre Viva. A ellos se suman el rapero argentino Trueno, los mexicanos Molotov y Macario Martínez, el colectivo colombiano Frente Cumbiero y la banda peruana Los Mirlos, con más de cinco décadas de trayectoria llevando el sonido amazónico por el mundo. La conexión musical con España llegará de la mano de Yerai Cortés, que visitará Colombia por primera vez con su propuesta de flamenco contemporáneo.

“Traer la primera edición colombiana de PortAmérica de la mano de Comfama responde a un proceso de 15 años construyendo un festival centrado en las personas, las familias y el bienestar social. En Esmerarte concebimos la cultura y la gastronomía como bienes esenciales de convivencia; por eso llegamos a Medellín para consolidar un proyecto de base a largo plazo pensado para el encuentro y la creación de comunidad”, expresó Kin Martínez, director de Esmerarte Industrias Creativas y de PortAmérica.

ShowRocking con 19 chefs

La gastronomía tendrá su espacio en el ShowRocking, una de las señas de identidad del festival. Este escenario gastronómico, en el que reconocidos cocineros preparan sus elaboraciones frente al público, reunirá en Medellín a 19 chefs internacionales. Pepe Solla, de Casa Solla, estará al frente de la selección gastronómica y participará junto a Begoña Rodrigo, de La Salita, entre los nombres que conectarán la cocina española con la propuesta colombiana. Las cocineras María Teresa Vélez, de Naan, y María Adelaida Moreno, de La Provincia, ejercerán como anfitrionas de un encuentro que contará también con referentes de la gastronomía del país como Jaime Rodríguez, de Celele, e Iván Cadena, de Mesa Franca.

La llegada a Colombia coincide con un momento especial en la trayectoria de PortAmérica, que en 2027 celebrará su XV Aniversario los días 8, 9 y 10 de julio en la Azucreira de Portas. Desde su nacimiento en 2012, el festival ha pasado por Porto do Molle, Caldas de Reis y Portas, consolidando un modelo cultural propio que une música y gastronomía desde una perspectiva socialmente responsable y medioambientalmente sostenible. Después de reunir a 60.000 personas en su última edición en Galicia, PortAmérica amplía su recorrido internacional con un nuevo punto de encuentro en Medellín, manteniendo el vínculo con el territorio y la comunidad que lo han acompañado desde sus inicios.

En las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones a la programación musical y al ShowRocking de PortAmérica Medellín.