Este es el motivo por el que Siniestro Total no terminó su carrera en Vigo, según el periodista vigués Gonzo

El periodista vigués Fernando González "Gonzo" acudió a los micrófonos de la Cadena SER para participar en el programa "A las bravas", con Raúl Pérez.

Después de repasar varios asuntos de actualidad, el conductor del programa Salvados compartió una curiosidad relacionada con el grupo vigués Siniestro Total. Lo anterior para responder a una pregunta que muchas personas, seguidoras y no seguidoras de uno de los grupos más famosos -si no el más popular- de los que ha dado la ciudad olívica; se habían hecho de manera recurrente en los últimos tiempos. ¿Por qué Siniestro Total no despidió su carrera en Vigo?

Según el periodista vigués, amigo de Julián Hernández, cuando el grupo se despidió, tras 40 años de carrera, lo hizo con conciertos en Madrid, y no en Vigo: "La cuestión es que en Vigo, por contrato, cualquier sitio que tuviera el aforo suficiente para acoger a todos los que queríamos estar en el concierto de Siniestro Total tenía que ser municipal", explicó Gonzo. "Y si era municipal tendría que tener como presentador y telonero a Abel Caballero. Siniestro dijo que no podía acabar su carrera traicionando una manera de entender la sociedad en la que cantaba, dejando que les presentase un alcalde", anotó.

En los últimos compases de la entrevista, Pérez, imitador profesional, no dudó en ponerse en la piel de Abel Caballero y bromear con la instalación de las luces LED y con la Navidad de Vigo. Sobre lo anterior, aunque sin rebajar el tono conciliador, el periodista lamentó que Caballero "le fastidiara" la Navidad en Vigo, en donde antes era posible ver a gente conocida "casi sin tener que levantar el teléfono" pero ahora "no hay quien entre al centro".