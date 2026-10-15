'Remember' millennial en Vigo: Pablo Puyol, protagonista de Upa Dance, se suma al Vigo Porté

Es un rostro familiar para toda una generación millennial que soñaba con bailar como Pedro Salvador en Upa Dance. Pablo Puyol, actor, cantante y bailarín malagueño; se sumará a la 15 edición del certamen de danza Vigo Porté. Más concretamente, el artista estará presente en la gala final, que tendrá lugar el 18 de abril en el Auditorio Mar de Vigo.

La organización apuesta por el malagueño para seguir afianzando un evento que reunirá del 15 al 18 de abril a bailarines, profesionales y academias de Vigo, del resto del país y de fuera de las fronteras españolas.

Con su papel en Un paso adelante, Puyol acercó el mundo de la danza y las artes escénicas a millones de espectadores. Su participación en la serie también le llevó a formar parte del grupo musical UPA Dance, con el que desarrolló una exitosa etapa sobre los escenarios.

Una trayectoria marcada por la versatilidad

Nacido en Málaga en 1975 y formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Pablo Puyol ha desarrollado una carrera artística caracterizada por la versatilidad y una capacidad indiscutible para combinar interpretación, canto y baile.

El palmarés en teatro musical incluye producciones de la talla de "Grease", "La bella y la bestia", "40 el musical" y "A Chorus Line". En la actualidad, el bailarín forma parte de "Houdini, un musical mágico".

En televisión, además de su recordado papel en "Un paso adelante", ha participado en series como "Los Serrano" y "La que se avecina", así como en el programa "Tu cara me suena", donde demostró su versatilidad como intérprete y cantante y consiguió alcanzar la tercera posición en la cuarta edición.

Actualmente, Puyol es copresentador, junto a María Casado, de "La Gran Audición", un programa de Canal Sur dedicado al talento y al teatro musical.

Su presencia en Vigo Porté permitirá acercar al público del certamen la trayectoria de un artista que ha desarrollado buena parte de su carrera en disciplinas que comparten una misma base: la expresión corporal, la interpretación y la música.

Para Lorena López, directora de Vigo Porté, "contar con Pablo Puyol en una edición tan especial como nuestro 15º aniversario es una gran alegría. Es un artista que ha sabido unir la danza, la música y la interpretación a lo largo de toda su carrera y que, además, forma parte de los recuerdos de toda una generación gracias a Un paso adelante. Su presencia conecta muy bien con lo que representa Vigo Porté: la pasión por las artes escénicas y la oportunidad de seguir creciendo a través de ellas".