Dos jóvenes usan las instalaciones de Vigosónico.

Dos jóvenes usan las instalaciones de Vigosónico. Concello de Vigo

Música

Los músicos de Vigo ya tienen su espacio para grabar gratuitamente sus maquetas: Vigosónico inicia temporada

Presenta una programación novedosa que se desarrollará entre octubre de 2026 y junio de 2027. En esta edición, se establecen cuatro líneas de trabajo: desde la formación y la comunidad, pasando por la conversación y la creación

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La vuelta al cole también tendrá lugar en Vigosónico, el espacio reservado para que los músicos y bandas de la ciudad puedan ensayar y grabar sus maquetas de manera totalmente gratuita. Además, el Concello ha anunciado la renovación de la página web.

Rondalla de Bembrive junto a Abel Caballero, a 7 de octubre de 2026

La programación de Vigosónico se desarrollará entre los meses de octubre y junio. En este sentido, se establecerán cuatro líneas de trabajo: formación, comunidad, conversación y creación. Todas de carácter gratuito y dirigidas a jóvenes empadronados en la ciudad.

En cuanto a la formación, se llevarán a cabo 17 talleres del Campus Vigosónico, con la participación de dieciséis profesionales en activo. Se impartirán sesiones prácticas sobre los oficios que hay detrás de una canción, un disco o un concierto en directo.

Comunidad

En lo que respecta a la comunidad, habrá dos modalidades de actividades. Por un lado, Vigosónico Xoga, que se dividirá en seis tardes de domingo -5 de octubre, 29 de noviembre, 31 de enero, 28 de febrero, 25 de abril y 30 de mayo-, en las que se organizarán juegos de mesa, juegos de rol y dinámicas colaborativas para todas las edades. Por otro lado, se celebrarán cuatro sesiones de K-pop y una fiesta final que servirá como exhibición.

Desde el centro también se impulsa un nuevo pódcast, denominado Distrito Creativo, que nace con el objetivo de abrir una ventana a las industrias culturales y creativas.

Vigosónico cuenta con una nueva página web, www.vigosonico.com, que funcionará como espacio para las bandas que ensayan en el centro y para tramitar las solicitudes de participación en las actividades.

El alcalde señaló que "Vigosónico continúa siendo un espacio creativo para las bandas y los artistas locales", y añadió que "tienen a su disposición salas de ensayo y espacios de grabación con las mejores condiciones acústicas posibles". Además, recordó que todas las actividades están subvencionadas íntegramente por el Ayuntamiento.