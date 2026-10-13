Los músicos de Vigo ya tienen su espacio para grabar gratuitamente sus maquetas: Vigosónico inicia temporada

La vuelta al cole también tendrá lugar en Vigosónico, el espacio reservado para que los músicos y bandas de la ciudad puedan ensayar y grabar sus maquetas de manera totalmente gratuita. Además, el Concello ha anunciado la renovación de la página web.

La programación de Vigosónico se desarrollará entre los meses de octubre y junio. En este sentido, se establecerán cuatro líneas de trabajo: formación, comunidad, conversación y creación. Todas de carácter gratuito y dirigidas a jóvenes empadronados en la ciudad.

En cuanto a la formación, se llevarán a cabo 17 talleres del Campus Vigosónico, con la participación de dieciséis profesionales en activo. Se impartirán sesiones prácticas sobre los oficios que hay detrás de una canción, un disco o un concierto en directo.

Comunidad

En lo que respecta a la comunidad, habrá dos modalidades de actividades. Por un lado, Vigosónico Xoga, que se dividirá en seis tardes de domingo -5 de octubre, 29 de noviembre, 31 de enero, 28 de febrero, 25 de abril y 30 de mayo-, en las que se organizarán juegos de mesa, juegos de rol y dinámicas colaborativas para todas las edades. Por otro lado, se celebrarán cuatro sesiones de K-pop y una fiesta final que servirá como exhibición.

Desde el centro también se impulsa un nuevo pódcast, denominado Distrito Creativo, que nace con el objetivo de abrir una ventana a las industrias culturales y creativas.

Vigosónico cuenta con una nueva página web, www.vigosonico.com, que funcionará como espacio para las bandas que ensayan en el centro y para tramitar las solicitudes de participación en las actividades.

El alcalde señaló que "Vigosónico continúa siendo un espacio creativo para las bandas y los artistas locales", y añadió que "tienen a su disposición salas de ensayo y espacios de grabación con las mejores condiciones acústicas posibles". Además, recordó que todas las actividades están subvencionadas íntegramente por el Ayuntamiento.