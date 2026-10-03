El Conxemar Fest llena el centro de Vigo de música gallega: estos son los ganadores del concurso

El Conxemar Fest: Fish & Hits llenó de música gallega y buena gastronomía el centro de Vigo este pasado viernes como previa a la gran feria internacional que se desarrollará en la ciudad durante los próximos días.

En esta ocasión, el ganador del concurso fue Grandío -grupo gallego de pop y rock alternativo-, que recibió un premio dotado con 5.000 euros, mientras que Cora consiguió el segundo puesto, con un premio de 3.000 euros. El tercer lugar fue para El último ciclista, que recibió 1.000 euros. Por su parte, Os Carismáticos y Noite Atari, en cuarta y quinta posición, respectivamente, fueron reconocidos con sendos accésits de 500 euros.

Las food trucks de Nouk, La Chicana y Paparrúa ofrecieron elaboraciones que fusionaron diferentes estilos culinarios y tuvieron como protagonistas la merluza, el pulpo y el gambón.

Coincidiendo con la inauguración de la Feria Internacional Conxemar, el 6 de octubre arrancará también una nueva edición de Conxemar Tapas, la iniciativa con la que Conxemar acerca los productos del mar a la hostelería y a la ciudadanía a través de propuestas gastronómicas pensadas para descubrir su variedad y versatilidad.

El certamen se celebrará hasta el 18 de octubre y permitirá recorrer los establecimientos participantes del Casco Vello y la Zona Náutico de Vigo, donde el público podrá degustar las propuestas y votar su favorita a través de un código QR. Quienes participen en la votación entrarán en el sorteo de un iPhone 18 Pro.