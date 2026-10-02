Así será el Conxemar Fest de Vigo: cinco conciertos, premios de hasta 5.000 euros y gastronomía en Porta do Sol

Música en directo y productos del mar volverán a encontrarse este viernes en pleno centro de Vigo. Conxemar Fest: Fish & Hits celebra su tercera edición en Porta do Sol a partir de las 19:00 horas, dentro de la programación de la Semana Conxemar y como antesala del 14º Congreso Conxemar FAO MAPA y de la 27ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados.

El festival reunirá sobre el escenario a cinco artistas y grupos emergentes: Cora, El último ciclista, Grandío, Noite Atari y Os Carismáticos. Sus actuaciones serán valoradas por un jurado formado por Samuel González, cantante y guitarrista de The Rapants; Óscar Durán "Uka", profesional de la industria musical y miembro de Eladio y Los Seres Queridos; y el músico, compositor y gestor cultural Juan Rivas.

Rafa Durán presentará el evento y Señora DJ se encargará de poner música durante los cambios entre actuaciones.

Al término de los directos, el jurado escogerá a los tres ganadores del certamen. El primer clasificado recibirá 5.000 euros, el segundo obtendrá 3.000 euros y el tercero, 1.000 euros.

El Conxemar Fest está organizado por la Asociación Conxemar y producido por Esmerarte Industrias Creativas.

Tres food trucks con propuestas por 5 euros

La programación se completará con una zona gastronómica formada por tres food trucks, en las que Nouk, La Chicana y Paparrúa ofrecerán platos elaborados con productos del mar congelados a un precio de 5 euros cada uno.

Nouk preparará un ssam de merluza a la llama; La Chicana servirá una quesadilla abierta de pulpo con queso San Simón en tortilla de maíz; y Paparrúa llevará una torta mexicana con gambón en salsa de curry rojo y crema agria.

Con esta propuesta, el festival busca mostrar distintas formas de incorporar pescado y marisco congelado a elaboraciones actuales y acercar estos productos al público en un formato informal y accesible.