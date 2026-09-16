Arde Bogotá actuará este otoño en el Mar de Vigo con un formato único

Arde Bogotá recalará en Vigo este otoño, con un concierto único de la mano de Mahou. Los cartageneros presentarán en la ciudad olívica Hervideros Gira Vibra Mahou, una gira de conciertos con un formato "boiler room" que promete hacer desaparecer la distancia entre el artista y el público.

El hall del auditorio Mar de Vigo será la primera parada de esta gira. Los fans podrán escuchar en directo el nuevo disco del grupo 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', con temas como El Club de la Gente Sola, Bigger Splash o Instrucciones, el próximo 29 de octubre.

Arde Bogotá son los primeros artistas que protagonizan este nuevo formato inspirado en los icónicos boiler rooms. La banda tocará rodeada en el escenario por parte del público, para crear así una "experiencia cinco estrellas colectiva e irrepetible".

La venta de entradas también será especial. Estarán disponibles el día 23 de septiembre únicamente en formato físico y solo podrán adquirirse en las ciudades que acogerán la gira, en las salas en las que se celebrarán los conciertos.

"Una forma de recuperar la conexión directa con el público y hacer de cada entrada el primer paso de una experiencia única", aseguran desde la organización sobre un tour que "supone un hito en la historia de la plataforma musical".

Tras Vigo, la segunda parada será el 30 de octubre en el Gijón Arena; el 5 de noviembre pasará por la Sala Industrial Copera de Granada y el 6 de noviembre por la Sala París 15 de Málaga.

Ya en la recta final, el 26 y 27 de noviembre actuarán en la icónica Sala La Riviera de Madrid; el 3 de diciembre, a la Sala Palau Alameda de Valencia; el 4 de diciembre, a la Sala Live Marmarela de Alicante y, para cerrar la gira, los días 11 y 12 de diciembre ofrecerán dos conciertos en la Sala Mamba de Murcia.