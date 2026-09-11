La universidad se trasladó al Puerto de Vigo con el festival El Campus del ciclo Son e Mar

La universidad se trasladó al Peirao de Trasatlánticos del Puerto de Vigo este jueves a la noche, al convertirse en el gran punto de encuentro universitario con El Campus. Este festival de música es parte del ciclo de eventos SON&MAR, que vive su último fin de semana.

El Campus conectó todos los campus gallegos en un mismo espacio, con música, energía y el mejor ambiente juvenil desde el primer minuto. La cita, gratuita, comenzó a las 19:00 horas, con la actuación de Gabri Crezz.

Carlos Barral y Sote pusieron a bailar a todo el público congregado en el Peirao de Trasatlánticos. Ahora bien, el plato fuerte llegó a las 22:00 horas, con el concierto de LG1DO, que repasó su catálogo. El puerto olívico vibró con 'Non me culpes', 'Darche' o 'Frente a Frente'.

Borja Solla, Dumora y Pájaro cerraron el festival para dar la bienvenida a los universitarios y universitarias de la ciudad olívica. El ciclo de conciertos SON&MAR vive su último fin de semana, en el que retrocederá a los años 80 con un tributo histórico a Golpes Bajos.

El segundo fin de semana de SON&MAR empieza así su segunda y última semana. Este viernes será el día de HardGZ, el sábado será el turno de “A Movida" y el domingo será el cierre con Orballo Cultural