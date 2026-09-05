Quique González y Toni Brunet protagonizarán en Vigo una nueva edición de Acustiquísimos

El ciclo Acustiquísimos regresará este otoño a Galicia con su novena edición y una programación que recorrerá Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y Lugo entre el 14 y el 28 de noviembre.

El cartel estará protagonizado por Quique González & Toni Brunet, La Bien Querida, Ángeles Toledano y Luis Fercán, en una propuesta que vuelve a apostar por conciertos de pequeño formato, cercanos al público y con especial atención a la calidad sonora.

En Vigo, Quique González y Toni Brunet actuarán en el Hall Teatro Afundación, recuperando su formato a dúo para ofrecer un directo centrado en las canciones, las guitarras y la voz.

González, con más de 25 años de trayectoria y once discos de estudio, repasará algunas de las composiciones más destacadas de su carrera acompañado por Brunet, guitarrista y productor habitual del artista y responsable también de '1973', su último trabajo. Será, según la organización, una oportunidad para "redescubrir" su repertorio desde un formato más íntimo y esencial.

Las entradas para los cuatro conciertos del ciclo saldrán a la venta el martes 8 de septiembre a las 11:00 horas a través de Ataquilla.com.

Acustiquísimos está organizado por Art Music, con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra y el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa Concertos do Xacobeo, y volverá a combinar en esta edición música en directo y propuestas gastronómicas.