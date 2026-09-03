Leiva y Carlos Ares causan furor en el Náutico de San Vicente tras llegar en furgoneta

No hay verano en Galicia en el que Leiva no toque en el Náutico de San Vicente. Y este año no iba a ser una excepción. Ya en septiembre, cuando el verano parece que ya vive sus últimos días, el cantante madrileño dio la sorpresa a los asistentes a este popular local de O Grove. Y no lo hizo solo, lo acompañaba el coruñés Carlos Ares.

Su llegada no pasó desapercibida. Los dos músicos llegaron en una furgoneta conducida por el propio Leiva, una escena que desató el entusiasmo y que, como suele ocurrir, fue grabada por los allí presentes. De hecho, las redes sociales se han llenado de esta ya tradicional imagen del verano.

Leiva es ya un habitual de las noches de verano en el Náutico, uno de los locales más reconocidos de las Rías Baixas por su programación musical y por la presencia de numerosos artistas durante la temporada estival.

Pero en esta ocasión no quiso hacerlo solo, sino que lo acompañaba una de las revelaciones de la música española, el gallego Carlos Ares. Los dos músicos hicieron las delicias de los afortunados que pudieron disfrutar de un concierto en un espacio único.