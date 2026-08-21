Taburete hace pleno en Costa Feira y agota entradas en su cuarta visita consecutiva a Sanxenxo

Taburete volvió a llenar Costa Feira en su cuarta actuación consecutiva en el festival de Sanxenxo, donde la banda liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño colgó el cartel de entradas agotadas.

El grupo forma parte de la programación del evento desde su primera edición, celebrada en 2023, una relación que el director y socio fundador del festival, Ignacio Suárez de Toledo "Pucho", destacó tras el concierto: "Taburete está ligado a Costa Feira desde el primer verano y, en mi caso, también a una parte enorme de mi vida profesional. Que hayan estado aquí en las cuatro ediciones hace que esta noche tenga algo diferente".

"Hemos visto crecer al festival y a la banda desde lugares distintos y hoy esas dos historias vuelven a encontrarse en Sanxenxo", añadió.

Durante el concierto, Taburete repasó más de una década de trayectoria con un repertorio en el que combinaron algunos de sus temas más conocidos con canciones de su etapa más reciente. Ante el público de Costa Feira sonaron "Sirenas", "110", "Amos del piano bar", "Roto y elegante" y "Caminito a motel", junto a composiciones como "Primer intento", "Cuando los hombres lloran" o "Belerofón".

Una actuación en la que la banda volvió a mezclar pop y rock con influencias latinas, folk y rancheras y que confirmó su estrecha vinculación con una cita en la que ha estado presente durante sus cuatro años de historia.