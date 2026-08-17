La La Love You, en Pontevedra: "Nunca pensamos que 'El fin del mundo' sería una canción para celebrar el amor"
David Merino repasa los últimos años del grupo madrileño, cabeza de cartel del Río Verbena Fest en Pontevedra este mes de agosto
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Los madrileños La La Love You lideran el cartel del Río Verbena Fest de Pontevedra en este 2026 -21 de agosto, en la explanada del recinto ferial-, coincidiendo con la salida al mercado de su último disco "¿Por qué me miráis así?"
David Merino, voz y guitarra de la formación, transita estos últimos años de la banda. Asegura que la explosión de sus temas en Latinoamérica y Estados Unidos ha multiplicado "por seis" las escuchas.
También lo que ha supuesto "El fin del mundo", un tema que habla del desamor pero que es actualmente una exaltación del mismo, especialmente, en las bodas. Y es que, tal y como asegura el músico, esta canción ha tenido un comportamiento "atípico" yendo de menos a más y siendo capaz de colarse en momentos dispares de la historia y de la vida, en general.
Falta poco para que La La Love You celebre 20 años de carrera musical, si tuvierais que definir vuestra trayectoria en una palabra, ¿cuál sería?
Soy muy malo para las fechas, !pero sí! (Ríe). Nosotros, Roberto y yo, nos conocimos en el instituto y aprendimos a tocar juntos. Es un proyecto vital, es difícil determinar cuándo nació como tal. El primer disco es de 2008. Entonces sí, podemos hablar de 20 años. Encontrar una palabra solo es difícil, pero elegiría "pasión". Es lo que se ha mantenido intacto a lo largo de estos 20 años en los que hemos tenido momentos diferentes, pero siempre los hemos abordado con pasión.
"El fin del mundo" fue la canción más amable de la pandemia, se convirtió en himno y ahora es banda sonora en las bodas, ¿qué creéis que tiene para que sea tan viva, tan versátil y viaje tanto a lo largo del tiempo?
(Ríe). Me hace gracia lo de las bodas porque es una canción de desamor pero se ha convertido en un clásico en ellas. ¡Nosotros encantados, eh! Pero nunca se nos ocurrió que iba a ser una canción para celebrar el amor. Pero es verdad, lo que dices, que es algo que pasa con muy pocas canciones en la vida. La trayectoria que tiene es muy atípica. Hay canciones que funcionan muy bien, que son un boom y que luego un poco desaparecen paulatinamente. "El fin del mundo" fue poquito a poco. En la pandemia empezó a funcionar pero, a día de hoy, está haciendo mejores números que los que hacía hace seis años. Ahora ha reventado en Latinoamérica y en Estados Unidos y se han desmadrado los números. Sobre lo que tiene para que enganche tanto, pues no tenemos ni idea. Para nosotros es un misterio. Le pusimos la misma ilusión que le ponemos a todas las canciones que hacemos.
¿Cómo convive un artista / grupo con la canción con la que consigue acertar la tecla?
Nos preguntan esto bastante. Hay casos de artistas que reniegan un poco de esa canción que mejor les funciona y que, incluso, llegan a no tocar en directo. Nosotros, la verdad, que al revés. Le tenemos mucho cariño a la canción. Tiene algo que no sabemos qué es pero siempre conecta muy bien con todos. Nos encanta tocarla. Es un momento en el que, si alguien no se ha conectado con el concierto todavía, lo hace. Es infalible.
Desde entonces habéis sido cabeza de cartel en infinidad de festivales, surgieron múltiples colaboraciones con otros artistas... En la mayoría de los casos el artista o grupo se hace conocido por una canción y de ahí nace su carrera y ese esfuerzo por mantenerse en la cresta de la ola. Podríamos decir que, en vuestro caso, ¿primero fue la carrera y luego la canción?
Sí, a lo largo de estos últimos siete años hemos tenido muchos puntos de inflexión. Cuando Amaia recomendó el grupo nos hicimos como súper virales. Eso puso el foco sobre nosotros y, cuando salió "El fin del mundo", estábamos en ese momento. Fue también un altavoz para "Que nada nos pare" o "El principio de algo".
Atesoráis, además, varios hitos: Os convertisteis en la banda independiente con más oyentes en Spotify, la canción indie más escuchada... ¿Cómo se valora eso?
Las cifras son cifras y se pueden interpretar de muchas maneras. Pero bueno, sí respaldan lo que hemos comentado que es que tenemos temas que están funcionando mejor que nunca. Cuando explotaron en Latinoamérica nuestras cifras se multiplicaron por seis.
¿En qué momento está el indie en España?
Se ha vuelto, quizá, un concepto y un fenómeno mucho más amplio. Parece que las guitarras durante muchos años no conectaban con las nuevas generaciones. Pero ahora, tanto el rock como el indie creo que se encuentran en un momento estupendo.
¿Y el mundo festival? ¿Sigue habiendo público suficiente para todos?
Se desmadró un poco. Puede que tras la pandemia los hubiéramos cogido todos con muchas ganas y quizá ahora pasó ese furor inicial. Pero, lo mismo, pienso que es algo sólido y que ha venido para quedarse. Forma parte de todas las personas y los hay para todos los gustos musicales.
¿Cómo os sentís entre el público gallego?
Pues vamos mucho a Galicia y estamos muy agradecidos tanto al público gallego, como a los promotores. Cuando hacemos gira propia siempre sacamos varias fechas allí. La gente siempre responde.