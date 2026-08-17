Los conciertos de Castrelos se despiden del verano por todo lo alto

Los conciertos de verano en Castrelos pusieron este sábado el broche de oro con una noche dedicada al talento gallego que difícilmente olvidarán los asistentes. Durante más de cuatro horas de música, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos y The Rapants hicieron vibrar el auditorio vigués en una cita enmarcada en el festival Fnac Live.

La reivindicación del talento gallego estuvo muy presente durante toda la noche. "Non fai falta que veña Chayanne para encher Castrelos, os grupos galegos tamén enchemos", defendieron The Rapants y Eladio y los Seres Queridos sobre el escenario, en referencia a la decisión del Concello de Vigo de no incluir habitualmente a grupos gallegos en la programación de Castrelos. La crítica continuó entre bromas cuando pidieron al público que encendiese las linternas de sus móviles: "Vainos chamar Abel para a Nadal" y "Parece 20 de novembro", ironizaron.

Sin duda, fue una de las citas más emotivas de este verano en Castrelos. Uno de los momentos de mayor emoción llegó durante la actuación de Fillas de Cassandra, cuando María SOA dedicó el concierto a su padre, fallecido hace menos de un mes, según explicó la propia artista desde el escenario.

La jornada comenzó a las 19:15 horas con la sesión de DJ Bea Fernandes, encargada de caldear el ambiente antes de que comenzasen los conciertos. La artista también regresó al escenario durante los cambios entre actuaciones para mantener el ánimo del público y prolongar la fiesta.

A las 20:15 horas llegó el turno de Eladio y los Seres Queridos, que ofrecieron un concierto cargado de emoción y dedicaron su actuación a la artista viguesa Seila Esencia, fallecida el pasado mes de mayo después de permanecer dos semanas desaparecida.

Posteriormente, a las 21:35 horas, comenzó el concierto de las viguesas Fillas de Cassandra. María SOA y Sara Faro desplegaron todo su talento sobre el escenario de Castrelos y contaron con colaboraciones especiales de Caamaño & Ameixeiras y Rebeliom do Inframundo.

El broche de oro llegó a las 23:10 horas con The Rapants. La banda de Muros volvió a convertir Castrelos en una auténtica fiesta con su habitual derroche de energía. No faltaron los "aviones humanos", los pogos, los saltos y el baile entre el público, que respondió entregado a cada una de las canciones.