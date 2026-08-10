Los finalistas del Concurso de Piano de Vigo actuarán junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia

Este viernes, día 14 de agosto, el Auditorio Mar de Vigo acogerá una cita musical especial, protagonizada por los tres finalistas del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo, que actuarán junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia, una de las formaciones sinfónicas de referencia en España y gran protagonista de esta décima edición. El objetivo será alzarse con el primer premio del certamen. El evento arrancará a partir de las 19:30 horas y las entradas ya están a la venta a través de Teuticket.com.

El camino hasta esa final comenzó con cerca de 400 pianistas procedentes de 77 países, una participación récord que consolida al Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo como uno de los grandes encuentros pianísticos internacionales y uno de los acontecimientos de música clásica con mayor proyección exterior de Galicia.

Estos días, Vigo vive de lleno la competición. Las distintas rondas se están celebrando en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y están abiertas al público, permitiendo seguir la evolución de los concursantes hasta conocer los nombres de los tres intérpretes que conseguirán una plaza en la gran final.

Desde el 7 de agosto

La gran final pondrá el broche a una edición que comenzó el pasado 7 de agosto con un concierto inaugural protagonizado por Jeremy Irons, Martha Argerich y Pablo Galdo, director artístico del certamen. Desde entonces, la competición ha tomado el relevo y continuará durante esta semana hasta seleccionar a los tres pianistas que competirán por el primer premio.

Con participantes llegados de los cinco continentes, un jurado formado por destacadas figuras del panorama pianístico y la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia en su gran final, el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo celebra su décimo aniversario reforzando la posición de Vigo como punto de encuentro internacional para la música clásica.