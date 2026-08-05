Madrugón por Ferreiro en Vigo: "He ido a conciertos en los que éramos 20, ¡y ahora mira! ¡Siempre con Iván!"

Centenares de personas, ataviadas con sillas plegables y ropa cómoda, hacían cola a primera hora de la mañana para conseguir una de las 5.000 entradas de la zona de platea que el Concello de Vigo ha puesto a disposición del público general para el concierto que el gallego Iván Ferreiro ofrecerá en Castrelos el próximo 15 de agosto.

Era el caso de Ana que, por primera vez, verá a Ferreiro en directo. También de su amiga Cristina, "seguidora de toda la vida" del artista y a quien hacía "años" que no veía en directo. "Me hacía ilusión venir, sobre todo porque dicen que será un concierto especial por sus 35 años en la música. Yo le sigo desde Los Piratas, me gustan sus letras y su forma de expresarse", apunta. "Dicen que será una de las actuaciones más especiales de su vida", anota.

A pocos metros de Ana y Cristina, María esperaba su turno para hacerse con una reserva. "Llevo desde las siete de la mañana. La verdad que el madrugón sin problema", remarca. "Disfruto mucho de los conciertos, me gusta la música y hoy tuve tiempo para este madrugón, merece la pena", señala la seguidora.

Mónica, amiga de María, sigue a Ferreiro desde sus inicios: "Recuerdo ir a conciertos en los que éramos 20 personas y ahora, mira, impresionante. ¡Siempre con Iván! Me gusta, sus letras, como persona es un tío súper majo, tanto él como su hermano", concluye. "Pienso que han tardado un poco en traerlo a Castrelos. No estoy en contra de otros artistas, pero los tenemos nacionales muy buenos", ha apostillado.