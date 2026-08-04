Viva Suecia genera pasión en Vigo: primeras entradas agotadas y colas en Castrelos

Los conciertos de Castrelos continúan generando furor entre los vigueses y las viguesas. El parque se ha despertado este martes con colas para conseguir entrada para el concierto de Viva Suecia y las primeras reservas online se agotaron en cuestión de minutos.

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha recordado que el concierto tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto a las 22:00 horas.

"Las 500 reservas online se agotaron en minutos y la venta de las 2.000 entradas presenciales va a un ritmo muy bueno", ha asegurado Caballero. A las 16:00 horas se reactivará la venta online y presencial, con 500 y 2.000 entradas, respectivamente.

El alcalde espera que haya "una gran afluencia" y ha recordado que este miércoles se pondrán a la venta las 5.000 entradas de platea para el concierto de Iván Ferreiro. Su actuación tendrá lugar el próximo 15 de agosto.