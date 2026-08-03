La 24 edición del Sinsal SON Estrella Galicia termina con un concierto en el Monasterio de Oia
Tras varios días de música en enclaves únicos, el folk campestre de la artista angloespañola Alondra Bentley fue el encargado de poner el broche de oro
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El Festival Sinsal SON Estrella Galicia despidió su edición número 24 desde el Monasterio de Oia y tras varios días de música y cultura en entornos únicos de Vigo y alrededores. El folk campestre de la artista angloespañola Alondra Bentley fue el encargado de poner el broche de oro a una edición que dará paso a las "bodas de plata" de este evento.
Tal y como explicaron desde la organización, Alondra Bentley se inspira en la tradición sonora de iconos como Vashti Bunyan o Nick Drake: "As súas cancións persisten na melancolía daqueles tempos pastorais nos que a música se escoitaba á calor da cacharela", han manifestado sobre la actuación de la artista.
Tras una travesía que se inició el pasado 24 de julio en Vigo -en el Planetario y Cámara semianecoica- y discurrió por San Simón, Braga, los muelles de Vigo y el propio Museo do Mar de Galicia, el Sinsal se despide hasta su próxima edición.