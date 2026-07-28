PortAmérica desvela las fechas de su edición de 2027 y pone a la venta los abonos para los incondicionales

PortAmérica regresará en 2027 a la Azucreira de Portas con más música y para celebrar también su XV aniversario. La cita festivalera se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio y los incondicionales tendrán acceso exclusivo a los Abonos Creyentes este miércoles, 29 de julio -12:00 horas y será necesaria inscripción previa-. La venta general se abrirá un día después, el 30 de julio, también a las 12:00 horas -en portamerica.es-.

El cupo limitado de abonos saldrá a la venta desde 70 euros, incluyendo 15 euros de saldo para consumir en las barras del festival.

En 2027, PortAmérica celebrará quince años de trayectoria. Tal y como recuerdan sus promotores, desde su nacimiento en 2012, el festival, que une música, gastronomía y comunidad, ha pasado por tres recintos -Porto do Molle, Caldas de Reis y la Azucreira de Portas- y ha evolucionado hasta consolidar un modelo cultural "propio, capaz de generar impacto social, económico, turístico y territorial más allá de los días de celebración". Además, desde sus inicios, PortAmérica ha unido la música en vivo y la gastronomía de vanguardia.

PortAmérica llegará a su XV Aniversario después de reunir a 60.000 personas en su última edición, la del presente 2026.

El festival ha querido reconocer este martes el apoyo de las instituciones y patrocinadores que han acompañado a este festival durante todas sus ediciones. También agradecer a los que estarán presentes durante el XV Aniversario: Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Galicia Calidade, Concello de Portas, Cervezas 1906, ABANCA Live, Gadis, Ron Barceló, Montiño, Stellantis & You Vigo, Fundación PortAmérica, FNAC y Fundación Paideia Galiza; así como a los media partners: Cadena SER, LOS40, La Voz de Galicia y Treintayseis, "claves en la amplificación de la historia del festival".