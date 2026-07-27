Presentación Música no Claustro 26.

Presentación Música no Claustro 26. Tere Freiria

Música

'Música no Claustro' cumple dos décadas de vida en Tui (Pontevedra)

Nació como espacio de encuentro, investigación y puesta en valor del patrimonio en torno a la catedral de la localidad

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La iniciativa Música no Claustro cumplirá este verano dos décadas de vida en la Catedral de Tui, templo que acogerá, del 1 al 7 de agosto, siete conciertos especiales con los que se vivirá la música como espacio de encuentro, investigación y puesta en valor del patrimonio.

Plaza del Concello de Baiona, uno de los escenarios.

Los estilos serán variados: desde música antigua, pasando por música de cámara y contemporánea, flamenco, jazz y actual. Las entradas serán gratuitas para un evento que arrancará, cada noche, a partir de las 21:00 horas en el claustro medieval.

Paralelamente, Resonancias® Espazo Lutier acogerá conversaciones y talleres que girarán en torno a los instrumentos musicales, la luthería y la artesanía.

Actuaciones

Así, formarán parte de Música no Claustro Samuel Diz, Patricia González, Anxo Pintos, Begoña Riobó y Jonatan Alvarado. También Guadi Galego, y Silvia Márquez Chulilla, que actuará junto a la soprano Eugenia Boix.

Por otro lado, también estarán presentes Laura Marchal y el guitarrista flamenco Víctor Franco, que regresarán a la Catedral de Tui. Del mismo modo, desde Barcelona llegará a la localidad gallega el trío de jazz liderado por Giulia Valle, que actuará junto al pianista Biel Harper y a la batería Andrea G. Giráldez.

Completarán el cartel de 2026 Lítore Quartet, Silvia Márquez Chulilla, Eugenia Boix, Jonatan Alvarado, Sara Areal y Andrea Vilar.

Desde la organización recuerdan que el acceso libre a los conciertos es posible gracias al apoyo del Concello de Tui, de la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. También al de de Cabreiroá, Gadis, Javier Vales y la Sociedade de Artistas Intérpretes ou Executantes (AIE).