'Música no Claustro' cumple dos décadas de vida en Tui (Pontevedra)

La iniciativa Música no Claustro cumplirá este verano dos décadas de vida en la Catedral de Tui, templo que acogerá, del 1 al 7 de agosto, siete conciertos especiales con los que se vivirá la música como espacio de encuentro, investigación y puesta en valor del patrimonio.

Los estilos serán variados: desde música antigua, pasando por música de cámara y contemporánea, flamenco, jazz y actual. Las entradas serán gratuitas para un evento que arrancará, cada noche, a partir de las 21:00 horas en el claustro medieval.

Paralelamente, Resonancias® Espazo Lutier acogerá conversaciones y talleres que girarán en torno a los instrumentos musicales, la luthería y la artesanía.

Actuaciones

Así, formarán parte de Música no Claustro Samuel Diz, Patricia González, Anxo Pintos, Begoña Riobó y Jonatan Alvarado. También Guadi Galego, y Silvia Márquez Chulilla, que actuará junto a la soprano Eugenia Boix.

Por otro lado, también estarán presentes Laura Marchal y el guitarrista flamenco Víctor Franco, que regresarán a la Catedral de Tui. Del mismo modo, desde Barcelona llegará a la localidad gallega el trío de jazz liderado por Giulia Valle, que actuará junto al pianista Biel Harper y a la batería Andrea G. Giráldez.

Completarán el cartel de 2026 Lítore Quartet, Silvia Márquez Chulilla, Eugenia Boix, Jonatan Alvarado, Sara Areal y Andrea Vilar.

Desde la organización recuerdan que el acceso libre a los conciertos es posible gracias al apoyo del Concello de Tui, de la Deputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. También al de de Cabreiroá, Gadis, Javier Vales y la Sociedade de Artistas Intérpretes ou Executantes (AIE).