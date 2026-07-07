Regresan a Oia (Pontevedra) las Noches de Talaso: 15 conciertos con el océano Atlántico de fondo
El ciclo de música en directo se celebrará de lunes a miércoles, del 13 de julio al 12 de agosto
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El Talaso Atlántico vuelve a poner banda sonora al verano con una nueva edición de Las Noches del Talaso, un ciclo que reunirá este año quince conciertos en directo entre el lunes 13 de julio y el miércoles 12 de agosto. Las actuaciones, con entrada gratuita, se celebrarán a partir de las 22:30 horas en la terraza panorámica del establecimiento.
La programación, ya consolidada como una de las citas clásicas del verano, combina música en vivo, vistas al mar y la propuesta gastronómica atlántica del chef Javier Fins. Los conciertos estarán abiertos tanto a los huéspedes del hotel como a los clientes que acudan al restaurante o a la cafetería del Talaso Atlántico.
El cartel reunirá propuestas variadas, desde versiones de los años 80 y 90 hasta pop acústico, indie, rock, repertorios clásicos y sonidos con instrumentos tradicionales. Club Naval será el encargado de abrir el ciclo el 13 de julio, mientras que la artista argentina Ani Baires pondrá el broche final el 12 de agosto.
Programación
- Lunes 13 de julio: Club Naval
- Martes 14 de julio: Broken Acoustic
- Miércoles 15 de julio: Javi Pacheco
- Lunes 20 de julio: Adolfo FH
- Martes 21 de julio: Club Naval
- Miércoles 22 de julio: Algo pasa con Mery
- Lunes 27 de julio: Sálvora
- Martes 28 de julio: Ani Baires
- Miércoles 29 de julio: Club Naval
- Lunes 3 de agosto: Broken Acoustic
- Martes 4 de agosto: Adolfo FH
- Miércoles 5 de agosto: Javi Pacheco
- Lunes 10 de agosto: Club Naval
- Martes 11 de agosto: Sálvora
- Miércoles 12 de agosto: Ani Baires