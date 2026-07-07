El Muelle de Trasatlánticos de Vigo se cita para septiembre con otro festival: "Queremos más"

El Buque Hidria II, atracado en la dársena de PortoCultura, ha sido el lugar elegido para presentar la programación completa del festival Son e Mar, que se celebrará en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo a principios de septiembre.

"Son e Mar será el colofón cultural de la música este verano en Vigo, no el último del año ni mucho menos, puesto que aún tenemos por delante otras citas muy especiales como el MusicaV de clásica o la música electrónica", ha apuntado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha destacado la buena acogida que están teniendo los eventos celebrados en el Muelle de Trasatlánticos, después de dos fines de semana de conciertos, con el Galicia Fest y la actuación de Leiva. "Queremos más", ha sentenciado Sánchez.

El pasado mes de mayo, se avanzó las que serían las citas de los días 11, 12 y 13; este martes, ha sido el momento de completar la programación en un acto que ha tenido como apertura y cierre la actuación de Budiño.

Así, el 4 de septiembre se celebrará un gran "tardeo" al aire libre bajo el nombre "Nacidos para Bailar", con un cartel en el que están Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc. Al día siguiente, 5 de septiembre, es el turno de "Aquellos Maravillosos Años 90", en el que se darán cita Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez de La Unión, y Tam Tam Go.

Además, el 10 de septiembre llegará Campus, una de las grandes citas dirigidas al público universitario. Se trata de la edición más ambiciosa de un formato ya consolidado en otras ciudades gallegas y que contará con la participación de LG1DO y Barce.

Estas citas se suman a las ya anunciadas: el 11 de septiembre, Hard GZ, dentro del ciclo Lingua Urbana; el 12 será el turno del concierto temático La Movida viguesa, que reunirá sobre el escenario a nombres como Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stoned at Pompeii; y Orballo Cultural, el 13 de septiembre.

Programación y fechas

4 de septiembre : Nacidos para bailar

: Nacidos para bailar 5 de septiembre : Aquellos maravillosos años 90

: Aquellos maravillosos años 90 10 de septiembre : Unifes

: Unifes 11 de septiembre : Lingua Urbana con HardGZ

: Lingua Urbana con HardGZ 12 de septiembre : A Movida Viguesa

: A Movida Viguesa 13 de septiembre: Orballo Cultural