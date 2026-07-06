Nigrán (Pontevedra) se sube a la ola urbana con el Ondas Festival en Praia América

Nigrán volverá a situarse este verano en el mapa de la música y la cultura urbana con la celebración del Ondas Festival, que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de julio en el entorno de Praia América, concretamente en el campo de fútbol de Monte Lourido.

La cita reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena urbana gallega y nacional en dos jornadas de conciertos, sesiones de DJ y actividades al aire libre, con el objetivo de consolidarse como una de las propuestas emergentes del calendario musical gallego.

La programación arrancará el viernes 10 de julio con una jornada de acceso gratuito dedicada a exhibiciones y actuaciones de DJ, mientras que el sábado 11 llegará el turno de los conciertos del escenario principal, con artistas como MDA, Dirty Suc, El Bugg, 9Louro, West Dubai, Tekilas, MC Hardy, Skinyz y ENE RXT, entre otros.

El recinto contará además con zonas de restauración, food trucks y servicios para el público, en una experiencia pensada para disfrutar de la música junto al mar y reforzar a Nigrán como destino de referencia para el turismo y los grandes eventos del verano.