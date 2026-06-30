Baiona (Pontevedra) volverá a celebrar un festival gratuito con más de seis horas de música

El Parque de la Palma de Baiona volverá a acoger el sábado 11 de julio el Entre Playas Sunset Festival, con más de seis horas de música al aire libre.

Se trata de un festival totalmente gratuito que comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta más allá de la media noche.

El Concello de Baiona ha presentado este martes el festival, que contará con DJ referentes del panorama nacional y gallego, como LG1DO, Juanjo García, Gainza, Yaggo y Vince Stone, estos dos últimos vecinos de Baiona.