Galicia Fest inaugura el verano musical de Vigo con 15.000 personas de público

Más de 15.000 personas han asistido este fin de semana a la segunda edición del festival Galicia Fest, que ha inaugurado el verano musical de Vigo con actuaciones de algunos de los grupos y artistas más relevantes del indie y pop español.

Vera Fauna, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena, Taburete, Lori Meyers, Álvaro de Luna y Juan Magán intercalaron actuaciones este sábado con los DJs Víctor Rivas, Adrián Gold, TuYYo, Lucía Dilema, Toni Seijas y Carlos Trini.

Los primeros fans entraron al recinto ubicado en el Muelle de Trasatlánticos para disfrutar de la primera banda de la tarde: Vera Fauna. ‘Dime dónde estamos’, ‘Un atraco’, ‘3P’ y ‘Los naranjos’ abrieron el setlist, para seguir con ‘Quiebro y na’, ‘Sale el sol’, ‘Tu voz’ y ‘No me digas’.

La cantautora de Ponferrada y afincada en Vigo, Carla Lourdes, apareció en el escenario Xacobeo animando al público: “¡Vamos a bailar un poco, Vigo. Vamos a bailar un poco Galicia Fest!”, para abrir su actuación con ‘Tan raro’, ‘Ficción’, ‘Equilibrio’ y ‘Platónico’.

Entonces fue el turno del compostelano Fredi Leis, que repetía presencia en el Galicia Fest tras formar parte del cartel de la primera edición. Abrió con ‘Anoche seguías brillando’, ‘Fugitiva’ y ‘Por la puerta grande’, animando al público a dar palmas y corear sus estribillos.

El siguiente nombre de la programación era el de las Marlena, que llegaron a bajarse a cantar con el público su ‘Baila morena’. Acto seguido, los madrileños Taburete mantuvieron la vibra del festival con éxitos como 'Sirenas', así como con canciones de su nuevo trabajo El perro que fuma.

Lori Meyers, Álvaro de Luna y Juan Magán cerraron la música en directo por todo lo alto en el Puerto de Vigo. No cabía un alfiler en el Muelle de Trasatlánticos y la música no dejó de sonar durante la noche con las sesiones DJ.