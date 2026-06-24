Baiuca y Carlos Ares eligen San Xoán y O Grove (Pontevedra) para presentar "Noitada"

Carlos Ares y Baiuca han elegido la noche más mágica del año, San Xoán, y uno de los enclaves más espectaculares de las Rías Baixas, el Náutico de San Vicente, en O Grove, para presentar su nuevo single "Noitada". Se trata de un tema escrito en gallego que nace, según explican los artistas, del impulso "incontrolable" de escapar "no medio do monte", desaparecer y dejar atrás el ruido.

"Noitada" es, continúa, una canción para "bailar la huida, celebrar la raíz, y dejar atrás lo que ya no queremos mirar". En este tema, la noche "no es solo un paisaje, es casi un estado mental".

Así, en este tema, presentado esta pasada noche, se funden un imaginario emocional y la electrónica orgánica y atlántica de Baiuca. No faltan las guitarras, la mandolina y el banjo de Ares, sin olvidar las flautas de Antía Caaveiro y del propio Baiuca, así como la pandereta de Andrea Montero.

El evento contó con el respaldo y la organización de SON Estrella Galicia. Se trata de un proyecto que, según los organizadores, "fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad, y comparte paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical".