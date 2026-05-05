Vigo organiza un ciclo de conciertos gratuito en "uno de los grandes pazos de Galicia"

La música volverá al Pazo de Castrelos este verano. El Concello de Vigo ha anunciado la programación de cuatro conciertos para el mes de julio en los jardines de lo que considera "uno de los grandes pazos de toda Galicia".

Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero. "Igual que el año pasado, vamos a celebrar conciertos en los jardines del Pazo de Castrelos, justo delante del gran pazo", ha anunciado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El regidor socialista ha detallado que el gobierno local recibió 67 propuestas, de las que ha seleccionado cuatro. Los concierto tendrán lugar los domingos del mes de julio —5, 12, 19 y 26 de julio—, a las 12:30 horas. La entrada es completamente gratuita y hasta completar aforo.

"El año pasado fue un éxito, una infinidad de personas asistieron y este año volvemos a repetir", ha añadido Caballero, que ha avanzado que los conciertos correrán a cargo de Indala, Marta Vidal, Marilán y Cuerdas Atlánticas.