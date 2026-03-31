Llega a Vigo el festival de música dance más ambicioso de Galicia para revivir los grandes éxitos de los 90

Kate Ryan actuará en el festival ONE DANCE, el próximo 4 de abril de 2026 en el IFEVI One Dance Galicia

Doce horas ininterrumpidas para bailar con los mejores temazos de la música dance de los 90, los 2000 y los 2020 esta Semana Santa, con los artistas internacionales y locales más esperados. Todo ello en el marco de los Concertos do Xacobeo, impulsados por la Xunta de Galicia

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El mejor festival de música dance de Galicia llega al Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) el próximo sábado 4 de abril, ofreciendo una experiencia única para bailar al ritmo de los grandes éxitos de los 90, los 2000 y los 2020, tras el rotundo éxito de su primera edición: ONE DANCE.

Este viaje al pasado, que revive las canciones que marcaron a varias generaciones, forma parte de los Concertos do Xacobeo, una iniciativa organizada por la Xunta de Galicia que apuesta por acercar grandes citas musicales a toda la comunidad.

Desde las 18:00 hasta las 06:00 horas podrás disfrutar de artistas internacionales icónicos del género, referentes internacionales, DJ’s imprescindibles de la escena dance y gran talento local, poniendo en valor a los grandes músicos gallegos que forman parte del panorama musical actual.

El Festival ONE DANCE aterriza en Vigo

El próximo sábado 4 de abril, el IFEVI se transformará en el epicentro de la música dance con la llegada de ONE DANCE, el festival más ambicioso de la historia de Galicia dedicado a los grandes himnos de la música dance que acompañó a la generación de los 70, los 80 y los 90.

Tras el éxito arrollador de su primera edición, esta segunda cita promete superar todas las expectativas, ofreciendo un viaje único a través de los temazos que marcaron varias décadas y que son imposibles de olvidar en nuestra memoria.

Este festival es toda una experiencia diseñada para revivir tus primeras noches de fiesta, desconectar de la rutina y sumergirte de lleno en un ambiente cargado de buen rollo, energía y música. Cada detalle del evento, desde la producción hasta los servicios y la disposición del recinto, está pensado para que disfrutes de un día y una noche inolvidables, donde no dejarás de bailar.

El festival arrancará por la tarde, a las 18:00 horas, y se prolongará hasta las 06:00 horas del día siguiente, ofreciendo doce horas ininterrumpidas de música y diversión.

El cartel de ONE DANCE es una auténtica declaración de intenciones hacia la música dance. Entre los artistas internacionales más esperados se encuentran Alice DJ, Barthezz, Carolina Márquez, DJ Quicksilver, DJ Sammy, DJ Sash!, Ian Van Dahl x Astroline, Kate Ryan, Lasgo, Lou Bega, Rebeca, Sylver y Whigfield, junto a las sesiones de DJ Rob, DJ Mark Deluxe, Yaser, Marcos, DJ Charlie, Traffic House y Toni Seljas, además de las performances de Pablo Méndez.

El festival no solo se vive a través de la música. La producción está cuidada al detalle: un recinto preparado para grandes eventos, sonido e iluminación de última generación para crear el ambiente perfecto con el que volver a vivir esas primeras veces que salíamos de fiesta.

Por si fuera poco, ONE DANCE contará con una experiencia gastronómica súper completa y variada con diferentes Food Trucks distribuidos estratégicamente por el recinto, tanto en la zona general como en Front Stage, asegurando un servicio superior a la edición anterior.

Las entradas están volando, así que no tardes mucho en hacerte con la tuya si quieres volver a disfrutar de una noche como las de antes, con temazos de los de antes y con el buen rollo que siempre ofrece el IFEVI.

Nueva entrada 'Acceso tardeo'

Para todos los que quieran exprimir el evento al máximo desde la primera hora, la organización ha lanzado un nuevo tipo de entrada a precio reducido: Acceso Tardeo, con la que podrás entrar a ONE DANCE a un precio más barato solo si llegas antes de las 19:00 horas.

Eso sí, si tienes esta entrada pero finalmente llegas más tarde de las 19:00 horas, deberás abonar la diferencia con respecto al precio de taquilla.

En caso de que seas de los más fieles y ya tengas tu entrada General, Front Stage o accedas al recinto antes de las 19:00 horas, la organización te regala 2 consumiciones que deberás consumir antes de las 20:00 horas, para empezar con una buena dosis de energía.